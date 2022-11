Prop d'una vuitantena de persones ha participat aquest matí en l'acte que ha donat el tret de sortida del Fòrum Internacional Multireligiós Manresa 2022. La ciutat va celebrar ahir l'obertura i la recepció institucional de les jornades Cruïlla de Camins amb la participació de 51 líders religiosos de 33 països. Aquest matí, la convenció s'ha iniciat de forma oficial amb una primera reunió a l'espai de la Plana de l'Om amb l'objectiu d'identificar les crisis actuals.

La convenció ha arrencat a les 9 hores amb una sessió de col·laboració multisectorial i multireligiosa per aconseguir ciutats sostenibles per a tots i totes. A les 11 hores s'ha iniciat una conversa sobre el paper dels agents religiosos per garantir l’accés als serveis bàsics a les ciutats. La jornada matinal ha acabat a les 12 hores amb un grup de treball on s'ha debatut sobre les recomanacions pràctiques que es poden incorporar al Pacte de Manresa.

Durant el matí s'ha compartit el missatge de la importància de fer un esdeveniment com aquest i de la responsabilitat que tenen els diferents líders de traslladar a les seves comunitats el que es pacti al llarg de les jornades.

Tres dies per buscar una resposta religiosa a la crisi climàtica

El fòrum tindrà una duració de tres dies i el seu programa estarà format per ponències, debats, grups de treball i tallers per proposar solucions concretes a la crisi social i ambiental provocada pel canvi climàtic.

En la segona jornada, les ponències i debats se centraran a cercar respostes i solucions als reptes plantejats el dia anterior a través de la col·laboració entre religions i la implicació dels líders mundials. La darrera sessió tindrà lloc el dimecres i servirà per proposar solucions concretes a través de la col·laboració entre les comunitats religioses, reflectides en el ‘Pacte Mundial Multireligiós i Multisectorial pel Desenvolupament de Ciutats Resilients, Sostenibles, Segures i Inclusives Manresa 2022’, un document de compromís social i mediambiental que es treballarà des de les diferents confessions al llarg dels tres dies que dura la convenció.

Durant les tardes dels dies que durarà la convenció s’han preparat experiències per enriquir el debat, com la visita per descobrir la vida monàstica a Montserrat o la unió d’espiritualitat i arquitectura de la Sagrada Família de Barcelona, i amb el desenvolupament de cinc tallers en diversos centres religiosos de la ciutat que obriran els seus espais: l’Església Ortodoxa Santa Teodora de Sihla, la Mesquita Al-Fath, el Centre Budista Samye Dzong, el Convent de les Caputxines i la Casa Flors Sirera.

Les activitats que es duran a terme al llarg dels tres dies que durarà la convenció també estaran obertes a la ciutadania amb inscripció prèvia a través de la pàgina web de Manresa2022.