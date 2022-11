La Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Manresa lamenta que el carrer Guimerà hagi seguit obert al trànsit durant la fira de Sant Andreu, "dificultant el pas dels vianants i privant d’organitzar-hi activitats".

La UBIC, organitzadora de la fira, es mostra satisfeta, tot i les vendes desiguals degut a la baixada general del consum.

Remarca que "Manresa s’ha omplert de visitants aquest cap de setmana amb la Fira de Sant Andreu, la inauguració de la pista de gel i l’encesa de llums de Nadal". Les tardes de divendres però sobretot de dissabte van registrar una gran afluència de públic tant a les parades com als principals eixos comercials.

Les vendes han estat desiguals tant per comerciants com per paradistes. Mentre que segons quins productes o establiments estan molt satisfets amb el cap de setmana, altres experimenten una baixada de consum que hauria començat a l’estiu, però que s’està fent notar sobretot aquest últim trimestre de l’any. Aquestes Afirma que aquestes "sensacions contrasten amb l’eufòria viscuda a la campanya de Nadal de 2021, que va ser excepcionalment bona".

Per tot plegat, la UBIC valora positivament aquesta edició de la fira, i dona per assolits els objectius de captar trànsit de clients als eixos comercials, ordenar les parades i sumar actes, però lamenta que el carrer Guimerà hagi seguit obert al trànsit per les afectacions que això ha tingut dificultant el pas dels vianants i privant d’organitzar-hi activitats.