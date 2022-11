Botiguers del carrer de Sant Cristòfol, indignats amb els canvis al vial

Els canvis que ha fet l’Ajuntament a la cruïlla dels carrers de Sant Cristòfol i de l’Arquitecte Montagut, al barri de la Sagrada Família de Manresa, han generat malestar entre botiguers de la zona. Es queixen que els hagin plantificat una tirallonga de contenidors al davant i els hagin tret les sis places per aparcar que hi havia abans. S’han queixat a l’Ajuntament, que els ha dit que ho estudiarà, segons la trobada mantinguda amb el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet.

Els canvis a la intersecció han inclòs la creació d’un nou pas de vianants semaforitzat, ampliar voreres i invertir el sentit de circulació de l’Arquitecte Montagut al tram entre el carrer de Sant Cristòfol i el de Sabadell. També, moure els contenidors. Mentre que abans n’hi havia un de rebuig, un d’orgànica i un de plàstic passat el semàfor enfront del mercat; un de rebuig i un d’orgànica al costat de la parada del bus, i un de vidre i un de paper al tram per on passa el tren per sota, ara n’hi ha dos de rebuig i els de paper, envasos i vidre al mateix lloc. Cinc en total.

13 metres de contenidors

«Quan acabaven les obres els operaris ens van dir que traguéssim el cotxe, que teníem aparcat per fer càrrega i descàrrega, perquè havien de pintar una ratlla groga per a tretze metres de contenidors», explica Mercè Sanmartí, de l’estanc Sanmartí. L’acompanyen el seu marit, Esteve Camprubí; Montse Comellas, encarregada de congelats El Cranc; Ana Ballesteros, de la botiga de confecció i gèneres de punt amb el seu mateix nom, davant de l’església de la Sagrada Família; Lourdes Jitkov, de la botiga de moda i complements Xiroi; Vicenç Álvarez, de la merceria Arlequí, i la presidenta de l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, Marina Hosta, que comenta que va fer arribar a l’Ajuntament les queixes i li van respondre que «així està millor».

«No ens fan cap falta»

Sanmartí recorda que al tram de façana on hi ha botigues, davant de les quals han posat la tirallonga de contenidors, «només hi ha locals comercials. No hi ha escales, perquè els veïns surten per darrere». Camprubí es pregunta en quin criteri s’han basat per canviar de lloc els contenidors. «Estan mal col·locats. La ubicació hauria de ser a l’Arquitecte Montagut, que és just a la sortida dels veïns, o al pont on estaven, en el cas dels de reciclatge. Aquí no tenim rebuig, només reciclem cartró i, per tant, no ens fan cap falta.[L'Ajuntament] Ens va prenent aparcament i això repercuteix en què pren vida al comerç i, si es va morint, ens passarà com al barri vell».

A banda de «la mala imatge que dona» tenir davant dels negocis cinc contenidors que pràcticament els deixen tapats, fa notar Álvarez, també reclama que, «encara que estem als afores, [l’Ajuntament] hauria de mirar una mica per nosaltres, ni més ni menys; igual». Com Sanmartí i Camprubí, constata que «als veïns no els va gens bé» la nova ubicació dels contenidors perquè «han de donar tota la volta» per arribar-hi des dels habitatges.

El que més critiquen és que posar-los ha suposat perdre un aparcament vital a l’hora de fer la càrrega i descàrrega o de deixar un moment el cotxe per anar a la farmàcia Tuneu, que també s’afegeix a la queixa. Sanmartí comenta que «l’altra dia baixava una senyora gran amb crosses i van haver de parar en doble fila perquè pogués entrar a la farmàcia. Les sis places que hi havia no sempre estaven plenes perquè eren aparcaments molt de rotació». Apel·la a la «bona voluntat de l’Ajuntament per canviar-ho perquè som els que estem aquí cada dia i sabem com funciona». Afegeix que ho han consultat amb alguns veïns de l’edifici i dels pisos de primera línia del barri de la Font i diuen que a ells al costat de la via del tren «ja els aniria be tenir» els contenidors. Coincideix amb Álvarez i amb el seu marit que els que han posat «quedaran buits perquè no tirem rebuig, només cartró».

«Aquí la gent ve a comprar»

Ballesteros diu que, en el seu cas, el que l’afecta més és la pèrdua d’aparcament perquè, a diferència del centre, «aquí la gent no ve a passejar, ve a comprar». Es queixa que cada cop fan les calçades més estretes. «Caldria trobar un equilibri entre cotxes i vianants». Jitkov hi està d’acord. «Jo el que demano és com s’ho faran les ambulàncies que passen per aquí, que en passen moltes, si han reduït la calçada i els cotxes han de parar en doble fila». Reitera que «necessitem càrrega i descàrrega. A mi em venen proveïdors a ensenyar-me gènere. El darrer ja no va poder venir perquè ho estaven canviant i, a partir d’ara, no podran venir. No només em passa a mi. Ens passa a molts negocis». Tant ella com la resta, que hi coincideixen totalment, recorden que amb la pandèmia els van moure la càrrega i descàrrega que hi havia a l’altra banda del carrer per ampliar l’espai per als vianants, i els la van allunyar.