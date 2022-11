Louis Castro Pérez fa 23 anys que està condemnat a mort i que espera la seva execució a Texas. La seva germana, Delia Pérez Meyer, que treballa al costat de The Journey of Hope i de moltes altres organitzacions que lluiten per l’abolició de la pena de mort, i per donar a conèixer el cas d’innocència del seu germà, serà aquest dijous, dia 1 de desembre, a Manresa convidada per la Comunitat de Sant Egidi per parlar-ne.

La xerrada de Pérez tindrà lloc a les 5 de la tarda a l’auditori del Col·legi d’Advocats i serà oberta a tothom qui hi vulgui assistir. Demà, la façana de l’Ajuntament s’il·luminarà amb la finalitat de sensibilitzar la ciutadania i de donar suport a la campanya Ciutats per la vida, Ciutats contra la Pena de Mort, que se celebra cada 30 de novembre per iniciativa de la Comunitat de Sant Egidi, amb el suport de la Unió Europea, per recordar l’aniversari de la primera abolició per Llei de la pena capital, que va ser per iniciativa d’un estat europeu, el Gran Ducat de Toscana, l’any 1786. Dia de lluita contra la sida Dijous, la façana de l’Ajuntament també s’il·luminarà. En aquest cas, serà per commemorar el Dia Mundial de la lluita contra la sida. A banda, al matí el consistori penjarà un llaç vermell a la casa consistorial donant compliment a l’acord del Ple Municipal del 27 de gener de 2022. Aquesta iniciativa és una petició d’Actua Vallès, associació que té un acord de col·laboració amb l’Ajuntament per fomentar la detecció precoç del VIH mitjançant proves ràpides de VIH i de Sífilis a la nostra ciutat. En ambdós casos, la façana de l’Ajuntament s’il·luminarà de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 d’11 de la nit.