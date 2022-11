Ana Querol, alcaldable de Manresa En Comú Podem ha presentat Cuidem Manresa, la proposta del seu programa per al manteniment integral d’espais públics i el foment del civisme. La candidata ha afirmat que "ja n’hi ha prou que les associacions veïnals hagin de perseguir i reclamar a l’Ajuntament l’arranjament o la col·locació d’elements urbans, en ocasions amb instàncies que fa anys que estan sense contestar i molt menys solucionades".

Querol, que fa mesos que porta a terme trobades per escoltar veïns i veïnes dels diferents barris de la ciutat i s’ha reunit amb representants d’associacions de veïns i veïnes, creu que “no hi

pot haver visió de ciutat, sense mirada de barri”.

Considera que només amb un “cop d’ull“ i “obrint les orelles” es pot veure que una de les situacions que preocupen als barris “és la manca de manteniment dels espais públics i la lentitud en solucionar arranjaments aparentment poc complicats”.

Proposen auditories per barris

Proposa que per “aquest necessari reforç del manteniment integral de l’espai públic -carrers, places, i elements urbans- de cada barri, es realitzi a inici de mandat “una auditoria, per conèixer a fons l’estat de situació”. Es recolliran tant les demandes reiterades de manteniment, que ja estan detectades i són necessàries i urgents, com les que puguin sorgir, per convertir-les en noves actuacions que comportin una millora per als barris (noves fonts, tendals al carrer per a la calor, més arbrat, lavabos públics...).

L’auditoria es farà amb personal tècnic, però de la mà de cada associació (passejades d’observació pel barri, etc.) i serà exposada a l’associació, al veïnat i comerços perquè l’avalin. Les accions i obres a fer es calendaritzaran i es faran públiques per poder-ne fer un seguiment, “cosa que ara no passa”, rebla la candidata.

Creació d’una brigada per barri o districte

Acabada l’auditoria, el setembre del 2023, diu Querol, activaran la fase 2 del pla “Cuidem Manresa” que en alguns barris, podrà comportar la creació de brigades, compartides amb

altres barris del districte. Aquestes “hauran de fer les tasques urgents”, que no hagi resolt l’actual govern municipal, més les que indiqui l’auditoria.

Per a Querol “amb aquesta proposta agilitzarem els problemes pendents i tindrem una estructura que permetrà tant el manteniment de l’espai públic com la realització de les millores de manera continuada i des de la proximitat”. Les brigades, explica la candidata “volem que estiguin formades per persones del barri, en situació d’atur a les que es formarà i contractarà buscant els recursos de fons propis o altres institucions.

Foment del civisme

Des d’En Comú Podem, diu Querol “apostem per l’ampliació del servei de mediació per abordar els conflictes i fomentar la bona convivència i el respecte als elements urbans, en els espais públics i comuns”.

L’alcaldable informa que també “impulsaran el Pla integral per crear zones d’esbarjo per gossos a cada barri, que ja van presentar“, que contempla una campanya de sensibilització, sobre la tinença responsable d’animals.

Finalment, Querol lamenta que ara que venen eleccions, partits que són al govern o a l’oposició “parlin de deixadesa o es queixin de la falta de manteniment d’alguns barris, però , afegeix, que en aquests anys no els han vist fer cap proposta rellevant de millora. “Nosaltres sí que les tenim, les expliquem i les durem a terme“.