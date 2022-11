Manresa Turisme ha batut aquest mes de novembre de 2022 el rècord de visites guiades realitzades en un mes, que sumades a l’increment del nombre d’atencions a l’Oficina de Turisme al llarg de 2022, indiquen una tendència a l’alça de l’activitat turística a Manresa.

La commemoració dels 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat, Manresa 2022, ha tingut un clar impacte en les xifres, així com en la recuperació de l’activitat turística dels mercats nacionals i internacionals després de la pandèmia. El potent programa d’actes i la campanya de comunicació duta a terme en l’Any Ignasià, així com les estratègies de comercialització i captació executades, han fet que no tan sols es recuperin les xifres turístiques prepandèmia, sinó que se superin.

A falta d’uns dies per finalitzar novembre, aquest mes han contractat visita 1.347 persones, un 239% més que el novembre de 2021 (397 persones) i un 50% més que a novembre de 2019 (897 persones). La millor xifra de visites guiades que es tenia fins el moment eren les 1.131 persones el mes de març de 2019. A banda de les visites guiades, Manresa Turisme superarà també enguany les xifres d’atencions realitzades a l’Oficina de Turisme, amb 25.587 atencions fetes fins a 22 de novembre, un 74% més que de gener a novembre de 2021 i un 55% més que del mateix període de 2019. Aquesta dada és especialment significativa, ja que segons dades generals de turisme de Catalunya, les atencions a les oficines de turisme han disminuït un 12% respecte del 2019.

Pel que fa al còmput total de visites guiades l’any 2022, a hores d’ara, amb les reserves previstes pel mes de desembre, se suma un total de 7.235 persones, superant ja en un 14% el total anual de 2019, amb 6.329 persones. D’aquestes 7.235 persones, 1.379 són visitants a les visites diàries per a públic individual que ofereix l’Oficina de Turisme i que es comercialitzen especialment per al públic català; 5.856 persones són grups organitzats sota demanda (3.802 procedents d’operació comercial i 2.054 grups particulars). Pel que fa als idiomes de les visites guiades, la majoria, un 78%, es contracten en català, un 12% en castellà (principalment dels mercats de Sud-Amèrica, Madrid i Euskadi), un 6% en anglès (Nord-Amèrica i Nord d’Europa), un 1,2% en francès i també s’han realitzat un 1,7% en bilingüe (català/castellà o català/anglès).