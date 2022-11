Participants en el fòrum Cruïlla de Camins aposten per un pacte valent, pràctic i obert, i insten els líders mundials a escoltar-los

«La recerca del bé comú no hauria de ser un encàrrec sinó una obligació». Aquesta frase d'Evelyn Zentner de Falck, filla de jueus immigrants txecs que van sobreviure l'Holocaust, membre de la taula de la Comunitat Jueva de Quito i coordinadora del grup de Religions for Peace del territori del Carib i d'Amèrica Llatina, resumeix una mica el sentir dels participants, aquest dimarts al matí, en la segona sessió de la segona jornada del Fòrum Internacional Multireligiós Cruïlla de Camins, que acull Manresa fins demà dimecres. Demà serà el dia en què es presentarà el Pacte Mundial Multireligiós i Multisectorial per al Desenvolupament de Ciutats Resilients, Segures i Inclusives Manresa 2022, l'anomenat Pacte de Manresa. Una eina per donar una resposta a la crisi mediambiental i social, valenta, pràctica, realista i oberta des de Manresa a tot el món a través dels líders religiosos que s'hi troben aquest dies, una cinquantena d'una trentena de països.

A banda de Zentner de Falck, han intervingut en la conversa per tractar si els líders estan preparats per aplicar el pacte, que ha moderat Christian Kazadi Lupemba, president de la Xarxa Juvenil Interreligiosa de Religions for Peace de la República Democràtica del Congo, Sarah Oliver, coordinadora del jovent internacional de la United Religions Initiative i impulsora de la campanya Girls Not Brides a la zona de Sud-àfrica, Malawi i Moçambic; Mohamed Ajana, secretari de la Comissió Islàmica d'Espanya, i el català Stavrophor Joan Garcia, arxiprest per Espanya i Portugal del Patriarcat de Sèrbia.

Kazadi ha parlat d'una «transformació necessària a nivell individual i global» i ha demanat que el que es proposi sigui «d'acció i no només paraules».

Caldrà «entrar en els debats més complicats»

Oliver ha posat com a exemple la filosofia de treball de la seva organització per trobar solucions a temes de convivència i de residus a Malawi i Uganda, respectivament, per destacar la importància que tothom se senti directament interpel·lat i partícip del pacte, alhora que ha assenyalat que caldrà «anar més enllà, acceptant que hi ha vegades que no estarem d'acord» i que caldrà «entrar en els debats més complicats».

Ha relacionat el lideratge amb la humilitat de saber escoltar les persones que no tenen veu i ha demanat apostar per aquesta filosofia d'empoderar la base.

Zentner de Falck ha recalcat que cal ser realistes a l'hora de saber «què podem i què no podem canviar», alhora que remarcat el valor de «compartir coneixement» per «fer més gran el pastís a repartir». Per explicar-ho, ha utilitzat dues idees del judaisme. «Si intercanviem una poma amb una altra persona que també en té una, ens quedarem igualment amb una poma cadascú; si intercanviem una idea amb una persona, acabarem cadascú amb el doble». I «si compartim la llum d'una espelma la podrem multiplicar en altres espelmes i que la flama no s'apagui». Seguint aquesta línia de pensament, ha proposat crear una ONG que construeixi i administri una web a Internet que s'alimenti amb idees i consells com les que es proposaran al Pacte de Manresa per tal que els polítics hi puguin accedir. Com una Viquipèdia amb les aportacions de les diferents tradicions religioses.

Ajana ha fet una aposta per la «responsabilitat i ètica compartida» i ha reivindicat els principis de respecte a la natura que inclou l'Islam i d'altres tradicions religioses com un element que massa sovint no es té en compte.

«Do it!»

L'arxiprest Stavrophor Joan Garcia ha clos la sessió posant de relleu que «la gent que som religiosos tenim un factor en comú que la transcendència» i que això els fa tenir un sentit d'unió i de respecte per la natura que la societat civil no comparteix. Ha reclamat la necessitat que les autoritats civils entenguin que «les religions són agents de cohesió social i dinamisme i no de por ni de conflicte» i ha deixat una pregunta a l'aire: «On són les autoritats?» en el fòrum que acull Manresa. Ha acabat afirmant que «necessitem interaccionar amb el món civil, local i global» i ha instat a convertir en una eina real el Pacte de Manresa. «Do it!», ha acabat dient.

Seguidament, s'han fet grups de treball que han tractat què fa falta per part dels líders perquè el Pacte de Manresa tingui èxit. S'ha fet l'informe dels relators del grups i una dinar a peu dret. A la tarda es faran diversos tallers repartits per temples de la ciutat com la mesquita Al-Fath, el convent de les Caputxines i l'església ortodoxa Santa Teodora de Sihla.

La jornada la clourà un sopar al Kursaal Espai Gastronòmic servit per Religions for Peace, organisme amb més de 50 anys de trajectòria i amb la seu central a Nova York que organitza el fòrum amb l'Ajuntament de Manresa coincidint amb els 500 anys, aquest 2022, de l'estada de sant Ignasi de Loiola a la capital del Bages.