Té 27, és mexicà i viu als Estats Units. Politòleg de formació, és budista, està casat amb un musulmà i coordina la Comunitat de la Fe a l’Arizona Faith Network.

Expliqui el projecte comunitari que porta a terme a Arizona.

S’anomena Centres per refrescar-se i és una resposta contra la calor extrema i l’increment anual de la temperatura pel canvi climàtic. Estem parlant de més de 40 ºC, que poden ser mortals per a moltes persones. El 2021 en van morir moltes i les religions i el govern van començar a treballar junts.

El seu cas és força excepcional: budista, família cristiana, espòs musulmà. Creu que la religió està preparada per acceptar casos com el seu, en general?

És un tema molt complicat de tractar públicament en espais religiosos. També, perquè moltes persones s’han reprimit degut a la resposta que han donat les religions a la diversitat sexual, però, a la meva comunitat i en el diàleg interreligiós abracem la diversitat.

Del fòrum en sortirà el Pacte de Manresa per donar resposta a la crisi social i ambiental. Quina acció no pot oblidar?

Una cosa molt maca que estem vivint aquí és la col·laboració multireligiosa, intergeneracional i global. Crec que ho hem d’imprimir en el pacte perquè tots estem connectats d’alguna manera. El món està interconnectat i el mediambient no coneix fronteres sinó com responem com a família humana, sense que importi la religió, l’edat, el país.

Servirà per a alguna cosa?

Jo crec que servirà molt per inspirar, per tenir un precedent de les religions, la societat civil i el govern treballant junts per respondre al canvi climàtic.

A Manresa s’ha posat en valor el treball social de les religions amb accions com la que explicava vostè. Creu que s’hauria de visibilitzar més aquest treball?

Sí. Crec que s’hauria de visibilitzar més el gran treball, crucial i fins i tot vital de les religions per ser resilients als canvis socials, a les crisis mediambientals. És el que intentem amb aquesta trobada, que es vegi l’impacte de les religions per construir alguna cosa positiva per a la pau.