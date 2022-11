Taishi Kato, de 32 anys, és un sacerdot xintoista al santuari Hattori Tenjingu Shrien d'Osaka, al Japó. És el fill gran d'una família que ha servit en el mateix lloc durant generacions. Juntament amb dos col·laboradors americans, ha produït un llibre il·lustrat (Shinto Moments, 2020) que mostra la connexió de la religió amb l'experiència humana comuna. Participa en el Fòrum Internacional Multireligiós Cruïlla de Camins de Manresa.

-A nivell comunitari, al seu país, quina és la seva tasca?

-Molta gent té problemes per alimentar-se, no només la gent gran, també la jove, i nosaltres col·laborem amb una companyia japonesa de sabates i amb una d'exportació per proveir plegats un un programa per a aquestes persones.

-De Manresa en sortirà un pacte per impulsar accions a favor del mediambient. Quina acció creu que és imprescindible no oblidar?

-Penso que els homes hem oblidat que som una part de la natura. Després de la revolució industrial ho hem oblidat i només ens hem centrat en com podem fer grans coses, però sense el mediambient no podem viure en aquest món. Per tant, confio que d'aquí en surti el pensament que hem de tenir més respecte per a natura.

-Com està vivint aquests dies a Manresa? Es nou per a vostè participar en un esdeveniment com aquest?

-Per a mi és molt inspirador. M'he adonat que arreu del món encara hi ha molta gent que confia que la religió pot ser una font de solucions, no de problemes. Aquí hi ha molta gent que creu que junts podem canviar el món i que és una gran oportunitat. Particularment, per a la gent jove perquè hem d'entomar aquesta responsabilitat pensant en el futur i ens les generacions que vindran després de nosaltres.