El Fòrum Internacional Multireligiós Manresa 2022, Cruïlla de Camins, ha posat fi aquest migdia a quatre jornades de debat amb la signatura del Pacte de Manresa, un document d'abast internacional que insta els governs de tot el món a combatre el canvi climàtic global i a crear ciutats sostenibles, justes i inclusives. El Pacte és el resultat de quatre dies de debats i conferències que han reunit a la capital del Bages més d'una cinquantena de líders religiosos i representants de col·lectius de joves i de dones de més de 30 països del món.

En l'acte de cloenda del Fòrum, celebrat a l'Espai Plana de l'Om, s'ha definit el Pacte Mundial Multireligiós i Multisectorial per al Desenvolupament de Ciutats Resilients, Segures i Inclusives Manresa 2022 com "una llavor, una manera de posar un granet de sorra per salvar el planeta" que es farà arribar a l'ONU, UNESCO i altres organismes internacionals. Durant l'acte, joves participants del Fòrum han llegit el pacte i l'han beneït amb les seves respectives tradicions. El text insta els governs de tot el món a crear ciutats més sostenibles, justes i inclusives.

En la presentació del Pacte, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, ha manifestat la necessitat de "difondre arreu la necessitat de repensar el món". En aquest sentit, ha demanat que "personalment i col·lectivament prenguem mesures per frenar el canvi climàtic, i per respectar la natura i el medi ambient, que no té recursos il·limitats". Des de Manresa, ha afirmat, "ens comprometem a dur a terme accions concretes de manera continuada, i a treballar per implementar projectes que protegeixen la salut i el benestar de totes les persones, amb responsabilitat ambiental". També ha assenyalat que "no donem solucions màgiques, no és el que ens pertoca", però s'ha compromès a "fer un clam conjunt i divers, per ajudar la ciutadania, els governs i les comunitats religioses a prendre consciència de la gravetat de la situació actual del nostre planeta, i a treballar per salvar-lo, cadascú en el seu nivell".

Per la seva banda, Azza Karam, secretària general de Religions for Peace International, ha recordat alguns dels ponents de referència del Fòrum, com Ela Ghandi, Shaban Mubaje o Renz Argao, que han deixat reflexions de pes, i ha afirmat que "no és només que estiguem parlant del medi ambient, sinó que som en unes converses interreligioses, intergeneracionals i amb equilibri de gènere".

Segons s'ha fet palès en els quatre dies de debats, i tal com es desprèn del text del Pacte, "el canvi climàtic alimenta les crisis socials i mediambientals, que afecten principalment les ciutats, on viu la majoria de la població mundial, inclosos els refugiats i els desplaçats a causa dels efectes d'aquest canvi". Davant una crisi climàtica que és "complexa", l'enfocament ha de ser "multisectorial, interreligiós, intergeneracional i amb perspectiva de gènere", reconeixent "el valor crucial del lideratge dels joves com a part de la resposta global a la crisi climàtica". Per aquests motius, el Pacte insta a "crear ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles", que "puguin pal·liar els efectes de les crisis socials i mediambientals que repercuteixen en tothom, especialment en els més vulnerables.El fòrum s'ha celebrat a la capital del Bages amb motiu dels 500 anys de l'estada de Sant Ignasi a la ciutat.

