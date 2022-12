L’oposició dels Grups d’ERC i Junts ha tombat la iniciativa del PSC al Parlament per exigir al Govern català que aturi una proposta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que preveu la pèrdua de serveis directes de trens amb origen i destinació a Manresa i a Igualada a causa del transbordament que FGC preveu implantar a Martorell.

La votació, dimecres, es va fer fruit de la proposta de resolució del Grup Socialista i d’Units per Avançar, registrada el passat 5 de juliol, sobre el Pla d’Actuació 2022-2026 de FGC i els efectes del nou transbordament de trens a Martorell a les línies R5, R50, R6 i R60.

Per al portaveu del PSC a l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, «amb aquest posicionament, els grups parlamentaris d’ERC i Junts queden ben retratats, i es confirma que van de bracet contra els interessos dels usuaris i del conjunt del territori». Es per això que «demanem al Govern de coalició a l’Ajuntament que deixi de mirar cap a un altre costat en aquesta qüestió, i què, si realment defensa els serveis directes de Ferrocarrils, es posicioni clarament en contra d’aquest projecte de transbordament per poder fer un front comú plegats amb la resta de grups municipals i del conjunt del teixit social i emprenedor. És una qüestió de ciutat», remarca Valentí.

La proposta del PSC

Els dos acords de la proposta socialista instaven el Govern de la Generalitat a «informar de forma immediata, justificada i transparent sobre els motius de l’eliminació dels trens directes a les línies R5, R50, R6 i R60 que comportarà un transbordament a Martorell, una decisió que afectarà de forma negativa a milers d’usuaris de les comarques de l’Anoia, Bages, i Baix Llobregat nord» i a «explicar els motius pels quals no s’ha informat degudament d’aquesta mesura als representants institucionals, socials i econòmics dels territoris afectats». I, pel que fa al segon acord, a «mantenir els serveis directes a les línies R5, R50, R6 i R60, evitant el nou transbordament, pels evidents perjudicis i incomoditats que patiran als usuaris d’aquestes línies, considerant a més que, en molts casos, ja pateixen altres greuges i mancances de serveis i mitjans de transport».

ERC -amb el suport de Junts- ha mantingut la defensa del transbordament a Martorell amb la presentació d’una esmena de refosa dels punts 1 i 2 de la proposta de resolució socialista esmentada, on diu que el Govern «informi davant la Comissió sobre els motius dels canvis a diferents línies (R5, R50, R6 i R60) que contempla el Pla d’Actuació 2022-2026 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i, en concret, del transbordament a Martorell, així com presentar les diferents propostes i alternatives per la millora i la garantia de la qualitat del servei a les línies de l’Anoia, el Bages i el Baix Llobregat».

Diputats, alcaldes i portaveus socialistes dels territoris afectats van fer la proposta de resolució després d’analitzar els efectes del Pla d’Actuació de FGC.