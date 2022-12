Althaia ha estat fent trasllats diaris d'infants amb bronquiolitis a altres hospitals

El Virus Respiratori Sincitial (VRS) que causa la bronquiolitis mantenia ahir 6 pacients ingressats a la Fundació Althaia.

El perfil del pacients és el de menors de 2 anys, sobretot per sota d’1 any. Segons ha informat Althaia, la setmana passada es va registrar el punt àlgid de pacients ingressats a la Unitat d’hospitalització de Pediatria de l’Hospital Sant Joan de Déu: 25 pacients ingressats, 21 per insuficiències respiratòries, dels quals 14 per bronquiolitis.

Durant les darreres setmanes s’ha registrat una mitjana d’un o dos trasllats diaris a hospitals de tercer nivell pediàtrics per necessitat d’UCI pediàtrica.

Entre els altres centres assistencials que són de referència per Althaia en aquest àmbit hi ha Sant Joan de Déu d’Esplugues, la Vall d’Hebron de Barcelona i l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, entre d'altres.

Més urgències pediàtriques

El número de pacients atesos a les urgències pediàtriques s’ha incrementat un 20% durant el mes de novembre, respecte el mateix mes de l’any 2021. Respecte a l’octubre d’enguany, l’increment d’aquest mes de novembre va ser del 18%.

Aquest any, el brot de bronquiolitis s’ha avançat 6 setmanes en comparació amb el que era habitual abans de la pandèmia de la covid amb un pic d’incidència superior.

Els 6 pacients que hi havia ahir a la Fundació Althaia pel Virus Respiratori Sincitial (VRS) que causa la bronquiolitis formaven part del conjunt de 14 ingressats per insuficiències respiratòries. En el període entre el 21 i el 27 de novembre, el Departament de Salut va declarar al conjunt de Catalunya 1.784 diagnòstics de bronquiolitis, 244 més que els que van declarar la setmana anterior.

5 ingressats per grip

Pel que fa a l’afectació de la grip a la Fundació Althaia, ahir n’hi havia 5 ingressats.

En quant al conjunt de Catalunya, el Departament de Salut va declarar 3.047 diagnòstics de grip entre el 21 i el 27 de novembre, quan la setmana anterior van ser 2.185. La majoria d’aquests casos es donen en adolescents en el grup de 11 a 44 anys (1.098), seguits dels de 5 a 14 (898) i dels de 45 a 59 (519).