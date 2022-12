Cinc morts per covid a Manresa el darrer mes

Ahir hi havia 31 ingressats per covid als centres assistencials de Manresa i cal retrocedir fins al mes d’agost per trobar una xifra semblant. El darrer mes han mort 5 persones a causa de la covid-19, 4 a Althaia i 1 a Sant Andreu.

A l’Hospital de Sant Andreu hi havia a 30 de novembre 9 ingressats per covid-19.

N’hi havia deu ingressats però un d’ells va perdre la vida. A l’octubre hi va haver 5 ingressats però no es va haver de lamentar cap defunció.

645 defuncions

A Althaia van morir per covid el mes passat 4 persones. En conjunt hi ha hagut 462 morts per covid a Althaia i 183 a Sant Andreu, el que suma 645 defuncions als centres assistencials de la ciutat des de l’inici de l’epidèmia.

Dels 22 ingressats per covid que hi havia ahir a Althaia no n'hi havia cap a l’UCI, a diferència del dia anterior quan n’hi havia dos.

Durant el darrer mes, 50 persones han ingressat a causa de l’epidèmia.

Aquesta situació es fa pública l’endemà que es donés a conèixer que la tendència a l’alça de casos de covid-19 i d’altres infeccions respiratòries agudes, com la grip i el virus respiratori sincitial (VRS) que causa la bronquiolitis, han portat la Fundació Althaia a prendre de nou mesures per restringir l’accés als centres de la institució, tal com marca el protocol establert.

Des d’ahir, els pacients ingressats a les plantes d’hospitalització convencional de Sant Joan de Déu només poden tenir un acompanyant de 8 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. En cap cas estan autoritzades les visites socials ni de cortesia a cap àrea de la Fundació Althaia.