La Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures del Bages, encapçalada per la Cambra de Comerç i integrada per diferents entitats i organitzacions empresarials del territori, s’oposa a la proposta d’ordenances fiscals de l’Ajuntament de Manresa per l’any 2023 i hi ha presentat esmenes. En aquesta ocasió, signen també l’escrit altres entitats que no formen part de la Taula com el Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages, la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa i les associacions d’empresaris dels polígons d’Els Trullols, Els Dolors, Bufalvent i Pont Nou.

En l’escrit d’al·legacions presentat a l’Ajuntament demanen que, tenint en compte el context econòmic, no s’incrementi la càrrega impositiva per a les empreses i es mantinguin les bonificacions actuals. La Taula considera inadequat incrementar la pressió fiscal, bé augmentant la càrrega fiscal, bé eliminant bonificacions que haurien d’actuar com a motor de la reactivació econòmica, especialment en un moment en què l’economia comença a mostrar signes de crisi. I assenyala que si bé de mitjana les taxes augmentaran un 2,5%, en alguns tributs aquest percentatge serà superior. Les entitats demanen al consistori un major esforç per optimitzar despeses i no centrar-ho tot en l’augment dels ingressos per equilibrar els pressupostos. En aquest sentit, proposen que no s’apliqui cap increment a la càrrega impositiva i que es congelin tributs com l’IBI o l’IAE tal i com han fet altres municipis similars com Terrassa, Sabadell, Figueres o Tortosa. Mantenir les bonificacions Pel que fa a l’impost de béns immobles, es demana mantenir el redactat vigent d’aquesta ordenança i en conseqüència no rebaixar el percentatge de bonificació del 70% al 60%. En l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, proposen incorporar una bonificació per als fets impositius per es portin a terme en qualsevol habitatge desocupat de la ciutat, amb l’objectiu de fomentar el parc d’habitatges de lloguer. La Taula assenyala que la taxa de recollida d’escombraries augmenta l’any vinent un 5%, el doble de la mitjana. Tenint en compte que aquesta taxa grava la immensa majoria d’habitatges de Manresa, la Taula entén que aquest increment té un ànim exclusivament recaptatori i ho troba del tot injustificat. També demana que es mantinguin les bonificacions per a les terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració com a mesura de suport a aquests negocis davant la crisi energètica a la qual hauran de fer front quan tot just s’estan recuperant de la crisi provocada per la Covid-19. Una composició diversa La Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures està integrada per la Cambra de Comerç de Manresa, la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi d’Enginyers Industrials, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, la demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, la delegació Bages, Berguedà i Anoia del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyeria de l’Edificació de Barcelona, el Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarca, el Gremi de la Indústria de la Fusta del Bages, Berguedà, i Moianès, el Gremi d'instal·ladors d’Electricitat, Fontaneria i Comunicacions del Bages, Berguedà i Moianès, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa, la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, Pimec Catalunya Central, la Fundació Montepio Sant Cristòfol Manresa-Berga, l’Escola Politècnica d’Enginyeria de Manresa UPC i la Fundació Universitària del Bages Uvic-UCC.