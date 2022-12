L’Ajuntament de Manresa haurà trigat 11 anys a treure les gàbies de la plaça Catalunya

L’Ajuntament de Manresa assegura que el 2023 complirà el compromís adquirit el 2012 de retirar les estructures metàl·liques del parc Vila Closes del barri de la plaça Catalunya. Si realment és així haurà tardat 11 anys.

El pressupost per al 2023 dedica 250.000 euros per complir el compromís que l’Ajuntament va contraure amb els veïns refrendat en una consulta popular l’any 2012.

L’alcalde Marc Aloy va explicar que d’aquesta forma «es tancarà l’acord fruit d’una consulta feta dos mandats enrere, i amb els diners farem efectiu el projecte que hem elaborat de forma participada amb els veïns».

L’alcalde va explicar que el projecte inclou, a banda de la retirada d’estructures metàl·liques, la millora de paviments, d’enllumenat públic, de la vegetació i la incorporació d’algun element nou de joc. «Tot allò que s’acabi acordant estarà recollint en el projecte que ben aviat tindrem i s’executarà perquè tindrem diners en el pressupost municipal», va dir.

Fa més d’una dècada, l’Ajuntament va pactar les obres de remodelació de l’espai amb la Comissió del Parc Vila Closes i l’associació de veïns del barri. El projecte d’actuació va ser ratificat pels veïns en la consulta popular celebrada l’octubre del 2012.

Rebuig veïnal

A hores d’ara no s’han acabat de retirar les estructures metàl·liques. El 2009, l’Associació de Veïns de la Plaça Catalunya va mostrar el seu rebuig a «tota la ferralla instal·lada». Es referia a les pèrgoles i umbracles metàl·lics, dissenyats i instal·lats per conduir la vegetació i donar al parc un caràcter singular.

D’altra banda, cal recordar que el 2009 l’Ajuntament va advertir que no s’hi valia fer un judici sumaríssim a l’equipament sinó ser conscient que es tractava del parc més singular de la ciutat. Explicava que si l’operació es mirava a curt termini, el seu punt feble era que estava dissenyat per donar forma a l’arbrat i crear murs vegetals. Sense verd no tenia sentit i la vegetació necessita temps per créixer.

El que fa 13 anys semblava un garbuix d’estructures metàl·liques dintre de les quals es van plantar arbres, que causava la sensació estranya de natura engabiada, ara és un espai amb una bona presència de verd i ombra.

El disseny del parc en espais diferents volia aprofitar al màxim el terreny disponible, 3.000 metres quadrats, i donar la sensació d’un recorregut més llarg.

Però, al llarg dels anys un dels comentaris dels veïns que més s’ha pogut escoltar és que el que volien era molt més senzill que tot això: un espai digne amb arbres, gespa i bancs.

El passat mes de maig l’associació de veïns va tornar a reclamar que es retirin d’una vegada per totes les estructures metàl·liques del parc Vila Closes. Des del 2016 que està encallada l’última de les fases per reformar un espai que va generar controvèrsia des del mateix moment de la seva inauguració, a finals del 2009.