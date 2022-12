El polígon dels Trullols acull avui fins a les dues del migdia la 9a edició de la Festa Infantil. Segons fonts de l'organització s'ha batut el rècord d'assistència i multitud d'infants gaudeixen d'un matí diferent, amb inflables espectacles i activitats.

Món d'oci és l'empresa que s'encarrega dels inflables per la festa, però també hi participa el CAE, amb quatre propostes de jocs per als més petits. A més a més, durant el matí hi ha hagut dos espectacles; el primer era de màgia a càrrec del Mag Pol, que ha rebut les ovacions de la canalla que ha arribat a la festa a primera hora, i, en segon lloc, hi ha hagut l'actuació de pallassos a càrrec de Pep Callau. També hi ha personatges de Disney i un espai dedicat a dibuixar a les cares dels infants.

La Festa Infantil està organitzada per l'associació d'empresaris dels Trullols. El seu president, Xevi Padró, es mostra satisfet amb la magnitud que ha anat adoptant la festa al llarg dels anys. "Aquest any hem portat més inflables perquè en altres edicions es formaven moltes cues perquè venia molta gent. Ara continua havent-hi cues perquè cada any s'hi apunta més gent", comentava.

"A part dels membres de l'associació els grans encarregats de l'organització de la festa és l'equip que s'encarrega de la gestió de tots els polígons industrials de Manresa, sense aquest equip no seria possible", assegurava Padró. Montse Ambrós, la gerent d'aquest equip, destaca la "resistència" de la festa, que va celebrar-se fins i tot durant la pandèmia de forma telemàtica.

Marta Duran fa molts anys que ve a la festa amb els seus fills de sis i vuit anys, que "esperen aquesta data amb molta il·lusió". La Montse Rodríguez, en canvi, és la primera vegada que ve amb la Carla, la seva filla de cinc anys, pensa que "és una proposta molt interessat pels nens i està molt bé perquè tot és gratuït".