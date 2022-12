Manresa En Comú Podem ha presentat la campanya Si vius aquí, vota aquí, que té per objectiu informar la població estrangera del municipi, amb dret a vot, què ha de fer per votar en les pròximes eleccions municipals.

Demana a l’Ajuntament que compleixi amb la moció que els obliga a promoure i informar del dret a votar a les municipals a les persones estrangeres de la UE o de països amb acord de reciprocitat.

Segons ha indicat la formació política, a partir de les dades de l’Idescat, actualment hi ha unes 15.000 persones estrangeres que viuen a Manresa, moltes d'elles amb dret a vot, ja que la llei

estableix que les persones de la Unió Europea o provinents de països amb els quals l'estat espanyol té un acord de reciprocitat tenen dret a exercir el seu dret a vot, inscrivint-se en el cens electoral.

Els països que tenen acord de reciprocitat amb l'estat espanyol són Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit, Trinitat i Tobago i Xile.

La diferència està, però, que les persones d'un país amb acord de reciprocitat han de sol·licitar el seu registre en el cens electoral en cada elecció.

Què han de fer?

La campanya, la faran a través de les xarxes i també repartint les octavetes amb el lema Si vius aquí, vota aquí, entre els col·lectius estrangers, on s’explica què han de fer els veïns i veïnes estrangeres que viuen a Manresa per inscriure’s al cens electoral i recorden que l’Ajuntament de Manresa té aprovada una moció des del 2019 “que l’obliga a promoure el dret a vot de les persones estrangeres i a fer campanyes al respecte”.

En Comú Podem demana “que s’hi posin ja“, afegint al web municipal tota la informació referent al dret a vot i fent una campanya informativa al respecte, perquè el termini per inscriure’s acaba el 15 de gener per les persones extracomunitàries i el 30 del mateix mes per les comunitàries.

Ana Querol, portaveu de la formació política, ha assenyalat la importància de poder comptar per “sumar ciutadania i construir ciutat” amb els manresans estrangers, també considera que “el dret a vot, no hauria d’estar lligat a la nacionalitat i sí a tenir en compte que si paguen impostos a la ciutat, també tenen dret a participar i a decidir políticament en les eleccions municipals” i rebla “si vius a Manresa, vota a Manresa i decideix com la resta, la Manresa que vols”.