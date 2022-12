Quarta incidència en 5 dies a la línia de Renfe de Manresa. Els usuaris que anaven a agafar el tren de les 8.27 h s'han hagut d'esperar una hora. Responsables de l'estació responien als passatgers que no tenien més informació més enllà de comunicar que el tren de les 8.27 h no sortiria fins a les 9.27 h. El mateix que en ocasions anteriors: no informen els usuaris de les causes dels retards o eliminacions de trens perquè asseguren que a ells tampoc se'ls informa. És, com a mínim, la quarta incidència en només 5 dies a la línia de Renfe de Manresa, R4.

Fa 5 dies, l'R4 acumulava retard, però, segons va denunciar un usuari, el més fort va ser que el tren es va saltar la parada de Sant Vicenç de Castellet i una colla d'usuaris es van trobar a Manresa penjats. L'endemà, els passatgers que esperaven a l'estació de Renfe de Manresa per agafar el tren de les 13.27 h en direcció Barcelona es van quedar amb un pam de nas. El comboi no va sortir pels retards acumulats a l'R4. Havia arribat fins a Sant Vicenç de Castellet i havia girat cua. La incidència havia estat conseqüència de les obres que es realitzen en el tram Martorell - Castellbisbal, on Adif està fent actuacions relacionades amb el desenvolupament del Corredor Mediterrani. Divendres a la nit, un tren de la línia R4 que circulava de Barcelona a Manresa va quedar aturat a prop de l'estació de Sant Vicenç de Castellet poc abans de les 10 de la nit. Al comboi hi viatgen unes 150 persones, segons fonts de la mateixa companyia. L'empresa Adif, responsable de la instal·lació, va indicar que el tren s'havia aturat per un problema de manca de subministrament elèctric, que els tècnics estaven intentant determinar per poder resoldre. A les 10 de la nit, Renfe va explicar que sortia un tren de Manresa per poder rescatar els ocupants del tren aturat i poder arribar fins a la capital del Bages. Aquest matí de diumenge s'ha produït la nova incidència i ha tornat a indignar els usuaris que s'ofereixi un abonament per incentivar la utilització del transport públic que genera moltes incidències, perjudicis als usuaris i manca de fiabilitat.