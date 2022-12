Agustí Morros té la percepció que aquest any les compres s’han avançat més del que era habitual. Ha passat tant en les grans comandes de restaurants com en les compres de particulars.

Quan van començar els encàrrecs per els àpats nadalencs?

Entre finals de novembre i principis de desembre, sembla que aquest any tot ha anat una mica abans del que era habitual. Ara la gent compra molta quantitat de carn per congelar-la abans que pugin més els preus.

Quins són els productes estrella per les dates assenyalades?

Sobretot la gent que ve demana vedella per al farcit de canelons. Una de les peces que té més sortida és el fricandó perquè és un plat que se sol menjar molt per Nadal. El demanen tant restaurants com particulars.

Els clients es fixen molt en els preus de la carn?

Més que mai, ha pujat el preu de la carn com el de tot, de moment no hi ha hagut cap augment desorbitat i suposo que per això la gent ara en compra en grans quantitats.