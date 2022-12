Els compradors preveuen gastar menys en les compres nadalenques per la pujada dels preus

Les festes de Nadal són a tocar, se sap per l’agenda plena d’actes, els llums que decoren els carrers i la proximitat als dinars i sopars típics d’aquesta època de l’any. La gran pujada dels preus i l’augment encara més desorbitat que es preveu durant les properes setmanes pels ingredients dels plats tradicionals de l’època nadalenca, ha fet que els consumidors planifiquin més què compraran per fer els seus àpats nadalencs i facin les seves compres amb més anticipació. Els venedors, per la seva part afronten amb incertesa les setmanes prèvies a les dates assenyalades.

Al mercat manresà de Puigmercadal s’ha trobat l’inici del bullici nadalenc en el primer cap de setmana de desembre, on ja hi havia compradors que buscaven els ingredients més nadalencs abans que s’apugin més de preu. És evident que cada situació és diferent, però la gran majoria de compradors que hi havia al mercat el primer dissabte de desembre van confessar a Regió7 que han hagut d’ajustar les seves compres d’una forma o altra per poder arribar a final de mes. Tanmateix, també hi havia persones que es podien permetre fer compres nadalenques més esplèndides, com l’Alba Gasol, que comprarà el que ha comprat cada any perquè “Nadal només se celebra una vegada a l’any i és una data prou important com per gastar-hi diners”.

Tal com explica la peixatera de la peixateria i marisqueria León, Mònica Reyes, la gent es mira molt els preus des de «ja fa molt de temps, però no creu que sigui una actitud que els compradors només tinguin amb el peix o el marisc perquè "la inflació afecta a tots els sectors de l'economia" . Reyes afirma que «ja hi ha molts clients que han encarregat tot el marisc i el peix per Nadal, per la por a que pugi de preu», per aquest motiu pensa que les dues setmanes prèvies a les festes no hi haurà gaire demanda dels productes que es venen a la seva parada «perquè la gent ja ho tindrà tot».

Tot i això, hi ha clients com la Cristina Maestro, que esperarà fins l’últim moment per comprar els ingredients dels àpats assenyalats de Nadal per «tenir els productes frescos de bona qualitat, encara que siguin una mica més cars». Dur a terme aquesta pràctica de comprar a última hora pot resultar molt més car que no pas avançar i preveure les compres de Nadal, que és l’estratègia per la que van optar la majoria de compradors que van anar al Mercat Puigmercadal el primer cap de setmana de desembre.

Per Pilar Muñoz, la propietària de la parada de pesca salada Pilar, fa anys per Nadal la gent comprava en quantitats desmesurades, però des de fa un parell d’anys es té més en compte el preu del producte, tot i que, segons Muñoz, la gent que va al mercat continua buscant una bona qualitat en els aliments que compra. «El bacallà no és un plat típic de Nadal aquí, però ara per ara és una de les opcions més econòmiques per aquestes dates», declara. Muñoz explica que encara que els surti més car, la gent per Nadal sempre compra els productes per fer els plats i les receptes tradicionals com els canalons, l’escudella, la carn d’olla i el marisc. La propietària de la parada detalla que el bacallà és un dels plats més típics de Nadal a Portugal i creu que si l'augment de preus continua durant molt de temps "haurem de copiar la seva tradició perquè és més barata".

Algunes de les parades del Puigmercadal estan buides, o bé perquè els negocis no han funcionat, o bé perquè no van resistir les restriccions de la pandèmia, o bé perquè els amos s’han jubilat. Gemma Comelles és una igualadina que ve cada any per aquestes dates al Mercat Puigmercadal per fer les compres nadalenques anticipades i ha trobat la seva parada de confiança tancada. «Van plegar fa dos mesos perquè l’amo es va jubilar, ara hauré de comprar tota la carn a alguna altra parada. Fa llàstima perquè amb aquell venedor ja teníem confiança», lamenta Comelles. Tot i això, bona part dels paradistes creuen que el fet que alguns negocis hagin hagut de plegar no ha perjudicat el nombre de visitants perquè tal com explica Pilar Muñoz, “la gent que ve al mercat ho seguirà fent encara que algunes parades tanquin o hagin de comprar menys quantitat per la inflació”.

Víctor Hernández, carnisser de la parada la Quimeta, pensa que la competència deslleial de les grans superfícies és un problema molt més gros que no pas l’augment dels preus generalitzat. «Si als escorxadors venen la vedella a un preu, és impossible que el mateix producte fresc sigui més barat als supermercats», denuncia. Respecte a les parades buides, Hernández creu que el problema és la falta de compromís per portar un negoci, “és important que es continui amb els petits comerços perquè sinó ho acabarem comprant tot a les grans superfícies i es perdrà el tracte humà”, subratlla, preocupat pel futur dels mercats.