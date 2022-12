El comerç del Barri Antic reclama aparcament a l’Anònima i ajuts a la rehabilitació, microbús i seguretat

El comerç del centre de Manresa resisteix i manté el nombre de botigues obertes. L’estadística que fan els comerciants des de fa més d’una dècada mostra que al sector de la plaça Major i voltants van obrir set botigues durant els darrers 6 mesos i en van tancar cinc. Conjuntament amb la darrera estadística, l’Associació de comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants ha fet arribar a l’Ajuntament de Manresa quatre peticions:

1. Rehabilitació de pisos i botigues. Sol·liciten que «s’ajudi a propietaris de pisos, botigues i locals tancats com es fa en altres municipis». Demanen que l’Ajuntament insti els propietaris de locals comercials tancats a que els rehabilitin i que els comuniqui que els preus del lloguer han de ser més assequibles. Afirmen que al Centre Històric s’apleguen un 30% dels pisos buits de la ciutat i, també, moltes botigues tancades per manca de rehabilitació. Consideren que «si no hi ha ajudes directes no ens en sortirem. Ja fa anys que no avancem en aquest aspecte».

2. Aparcament. Expliquen que en la campanya electoral a les municipals del 2019, l’equip de govern va assegurar que s’habilitaria el solar de l’Anònima per poder aparcar 200 cotxes a preus més econòmics que la zona blava. Reclamen que «es tornin a signar amb Forun convenis pels vals d’aparcament als pàrquings Puigmercadal i Centre Històric». Es tracta de convenis que han estat suprimits i, ara, els associats «hem d’assumir tot el cost i això no ho podrem mantenir indefinidament».

3. Microbús. Recorden que «ja fa més de 14 anys que demanem transport públic per aquesta part del Centre Històric» que arribi fins a la Cova de Sant Ignasi. Això «portaria pelegrins a la Cova i residents de la Casa d’Exercicis Espirituals i gent de la ciutat a passejar i comprar a les nostres botigues». Asseguren que en aquests moments el transport públic «és vital per a nosaltres. El microbús és imprescindible per a la ciutat i molt més per al Centre Històric».

4. Seguretat. Demanen posar més càmeres i que hi hagi més presència policial. Celebren la desocupació del bloc conflictiu del carrer Sobrerroca, però alerten que la conflictivitat s’ha traslladat al sector de la plaça Europa.

Acaben afirmant que, des del seu punt de vista, si no s’atenen aquestes peticions «no es solucionaran els greus problemes que patim fa anys». I afegeixen que voldrien que l’Ajuntament tingués en compte que els comerciants són els que passen totes les hores del dia «vivint una realitat que des dels despatxos es veu de manera diferent i oposada als nostres raonaments. Els resultats, però, estan a la vista».