Torna la Fira de Santa Llúcia a Manresa. Un any més, l’Ajuntament, la Fundació Turisme i Fires de Manresa i l’associació Amics de la Fira Santa Llúcia organitzen el tradicional certamen, que tindrà durant el cap de setmana del 10 i 11 de desembre a la plaça Major i el dimarts 13, dia de Santa Llúcia, a la Baixada de la Seu. En aquesta fira de caràcter nadalenc, s’agruparan més d’una seixantena d’expositors i artesans, on s'hi podran trobar principalment productes relacionats amb les festes de Nadal, a banda d’aliments i productes artesanals, entre d’altres.

La fira té preparada una gran quantitat d’activitats durant els tres dies en què se celebra. Els dies més carregats són els del cap de setmana, on s’hi podrà trobar des d’un Tió solidari (a la plaça Major) fins a espectacles de dansa (a càrrec de l’Escola Julieta Soler), cantades de nadales amb l’Orfeó Manresà i espectacles de percussió itinerant amb els Batrakes. També hi haurà tallers infantils, el ‘motocarro’ de la pel·lícula ‘Plácido’ o capgrossos, entre d’altres propostes. Paral·lelament, a la Plana de l'Om s’hi trobarà el Mercat dels Somiatruites, un espai que acollirà parades d’artistes i artesans de la Catalunya Central.

D’altra banda, dimarts 13, també hi ha diverses activitats programades a la Baixada de la Seu, on es destaca la tradicional ofrena de ciris a la Seu, acompanyat d’un mercat amb parades nadalenques, on es podran comprar ciris.

El programa sencer dels tres dies de la fira es pot consultar a la web www.firamanresa.cat i també al llibret especial de Nadal de l’Ajuntament de Manresa.

Afectacions de la mobilitat amb motiu de la fira

D’altra banda, amb motiu de la fira, hi haurà afectacions de trànsit el cap de setmana a l’entorn de la Plaça Major i dimarts vinent a l’entorn de la Baixada de la Seu. Es poden consultar totes les afectacions en aquest enllaç.