Contenidors desbordats, el pa de cada dia a Manresa

La imatge de contenidors de selectiva envoltats de cartró i envasos que ocupen voreres i calçades és ben habitual als carrers de Manresa.

Temps enrere aquests fets es produïen en moments puntuals, quan hi havia festes durant les quals es genera molt cartró i envasos, quan es produïen incidències i el servei no es podia dur a terme com era habitual o en punts concrets en els quals l'incivisme era més palès.

Ara ja no té a veure amb moments o conductes puntuals sinó amb un canvi en els hàbits de consum amb paqueteria circulant arreu cada dia que genera una quantitat de cartró i plàstics que no es pot engolir per l'actual sistema. Caldrà veure si el nou dona resposta a aquesta generació cada cop més desbocada de residus.

Així que veure els contenidors sobreeixint s'ha convertit en una estampa d'allò més habitual.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, ha explicat que el relleu en la recollida selectiva -Fomento assumeix el buidatge dels contenidors de paper i cartró, envasos i vidre que realitzava Ampans- arriba en un moment en el qual són ben palesos els desbordaments.

Huguet ha fet una crida a la ciutadania perquè plegui bé el cartró. Fins i tot les ampolles de plàstic es poden aplanar perquè hi càpiguen més al contenidor.

També explica que "cada cop hi ha més enviaments" de repartiment a domicili. Això vol dir més paquets i més embalatge, sense comptar les furgonetes, camions, vaixells i avions que es mouen constantment per satisfer una cultura de clicar des de l'ordinador perquè et portin productes a casa provinents de qualsevol part del món.

També ha augmentat la utilització de recipients de plàstic per a molts tipus d'aliments.

Huguet creu que el fenomen es va agreujar durant la pandèmia i no ha afluixat amb la tornada a la normalitat.

Contenidors petits

D'altra banda, fa notar que el contenidor d'envasos condiciona el servei perquè és molt petit.

La seva capacitat és de 1.700 litres mentre que els nous que es desplegaran amb l'aplicació del nou sistema de gestió de residus seran de 3.000 litres, gairebé el doble, així que "ens estalviarem molts problemes".

El regidor de Ciutat Verda ha revelat que es va haver d'adaptar un camió per fer la recollida d'envasos, perquè la mida del contenidor de 1.700 litres no és habitual.

"Quan el camió s’espatlla no es poden recollir els envasos i amb el nou sistema anirem a utilitzar camions homogenis", ha afirmat.