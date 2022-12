Els estudis de Medicina de la UVic-UCC van rebre 1.171 sol·licituds per 152 places

La Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya va rebre, aquest curs, 1.171 sol·licituds per estudiar el grau, que va oferir 152 places de nou accés. 135 estudiants van triar la UVic-UCC en primer preferència. Actualment a Medicina hi ha 573 estudiants que es formen per ser metges.

Aquest serà un curs especial perquè sortirà la primera promoció de titulats després que els estudis es posessin en marxa fa sis cursos.

La comunitat a la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, que és qui gestiona Medicina, «té 573 alumnes. D’aquests, un 9 % són de la Catalunya central. És una xifra que ha anat creixent i no és menor» tenint en compte que l’oferta pública de facultats de Medicina, no ens equivoquem, és reconeguda internacionalment», va assegurar la directora de la fundació, Marina Geli a la presentació de les dades de matriculació d’enguany. «Nosaltres hi competim» tot i tractar-se d’una universitat privada. El cost per studiar medicina a la UVic-UCC pot arribar als 13.000 euros per curs.

Matriculació estable

Una mostra d’aquesta competitivitat és que la matriculació s’ha mantingut estable.

L’any 2020 hi van haver poc més de mil sol·licituds per 116 places; i el 2021, 1.103 per 142. Aquest any, 1.171 per 152. La nota de tall per accedir als estudis ha sigut aquest any de 12,508 davant els 12,390 del curs anterior, o els 11,77 del primer any. Poc més del 55 % dels matriculats són de Catalunya, el 37 % de la resta de l’estat i el 8 % d’altres països.

Segons Geli «les nostres energies en l’àmbit acadèmic i de gestió han estat oferir una oferta de qualitat docent i innovadora basada en casos clínics».

L’altra singularitat del model de la UVic-UCC són les pràctiques, va destacar. «Tenim un territori molt gran», que va des del Baix Llobregat Nord fins a la Cerdanya. Els alumnes fan pràctiques a primària, centres sociosanitaris i a hospitals de diferents mides.

Metges del territori professors

Una dada que Geli va voler remarcar perquè no s’acostuma a veure és que dels 180 professors de la facultat, més del 60 % són metges i metgesses del territori. «És un element de retorn a la xarxa sanitària i de fidelització.

Són facultatius que havien tingut poques oportunitats de fer vida acadèmica. Això, ara, s’ha aconseguit». També hi ha professors «de primer nivell de l’àrea metropolitana. Els necessitem».

Per últim «hi ha un altre element mol valuós atès que tots els graus estan decantats per fer pràctiques», segons Geli. A part dels 180 professors hi ha 150 metges de centres dd’atenció primària d’arreu de les comarques de l’interior de Catalunya que són col·laboradors docents i que «ensenyen el que a mi m’agrada dir l’ofici», va dir Geli.