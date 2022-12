Fomento assumeix la recollida selectiva a Manresa que feia Ampans

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ha assumit a Manresa la recollida selectiva d’envasos, vidre i cartró que fins ara realitzava Ampans.

Fomento és l’empresa que realitza la recollida de brossa a la ciutat, i també de l’orgànica, i ha guanyat el nou contracte de servei per un termini d’11 anys més amb un pressupost anual d’explotació de 9.025.116 euros.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, ha explicat que el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus contractava a Ampans la selectiva d’envasos, vidre i cartró.

Segons Huguet, amb el canvi els ciutadans «a priori no han de notar cap gran diferència».

Per a l’Ajuntament sí que ha de suposar una millora, perquè «el fet que hi hagi una sola empresa i no dues ens simplifica la resolució d’incidències, així que l’eficiència augmentarà».

El Consorci continuarà encarregant-se de la recepció de material reciclable per, afegit al d’altres municipis, gestionar conjuntament el seu tractament.

El 18 de desembre de 2000, el Ple de l’Ajuntament de Manresa va encomanar al Consell Comarcal del Bages la gestió del servei de recollida selectiva de residus de paper i cartró, vidre i envasos lleugers.

El 15 de desembre de 2003, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus va comunicar a l’Ajuntament que a partir de l’1 de gener de 2004 es subrogava a tots els drets i obligacions del Consell Comarcal del Bages.

En el darrer ple municipal, l’Ajuntament va aprovar la revocació de l’encomana de gestió del servei de recollida selectiva de residus de paper i cartró, vidre i envasos lleugers de Manresa al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.

Recollida de voluminosos

D’altra banda, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus no s’ha pogut fer càrrec ara, com estava previst, del servei de la recollida de voluminosos.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, ha explicat que la realització d’un nou vas de l’abocador i el desplegament en deu pobles de sistemes avançats de gestió de residus no ho ha fet possible.

Així que «se n’encarregarà dels voluminosos un any més Fomento. No hem fet pròrroga del contracte vell sinó que s’ha inclòs com a cosa no prevista a la nova concessió». Segons el regidor, «d’aquí a un any se’n farà càrrec el Consorci i subrogarà els treballadors del servei que vulguin».

El 20 de maig de 2021, el Ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar l’adscripció al Consorci els serveis de recollida de residus voluminosos i de subministrament de bosses compostables.

Nova concessió

Manresa serà pionera, entre les ciutats de la seva mida, a implantar tres contenidors controlats i tancats: el de la brossa en general, el de l’orgànica i el d’envasos.

Que es tanquin els contenidors d’envasos és un fet poc habitual a Catalunya. No es fa gairebé enlloc ni és tan necessari per incentivar el reciclatge ni pel retorn econòmic que suposa. Però el que sí fa és que permetrà a l’Ajuntament aplicar un pagament de la taxa de deixalles més afinat perquè les llars que menys reciclin paguin més diners.

D’aquesta forma Manresa seguirà la línia iniciada per altres poblacions del Bages, que en els darrers anys han anat implantant models avançats, ja sigui el porta a porta o els contenidors tancats.