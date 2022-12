El dijous 8 de desembre se celebra el Dia de la Immaculada Concepció. La Generalitat ha escollit aquest festiu com a dia de lliure obertura i, per tant, els comerços que ho desitgin podran obrir les portes al públic per a les compres de Nadal. A continuació llistem algunes de les botigues que estan obertes avui a Manresa.

A la capital del Bages, Manresa + Comerç contempla en el seu calendari anual el 8 de desembre com un dels festius que els establiments associats obren portes. Poden haver-hi excepcions, però al centre de Manresa es preveu un dimarts festiu amb el comerç amb les persianes obertes. Entre els supermercats i hipermercats que obriran portes aquest festiu es troben Carrefour, Lidl, Aldi. Així i tot, cal consultar les seves respectives pàgines web per comprovar si hi ha cap alteració en l'horari d'obertura. Lidl Normalment, totes les botigues de Lidl obren de dilluns a dissabte de 9 del matí a 21.30 hores, però aquelles situades en els centres de les ciutats o en zones turístiques -com a llocs de platja- obren en diumenge i, també, en festius. Això sí, en horari reduït de 10 del matí a 15 hores. La web de la cadena no informa dels horaris concrets d'aquest dimarts; ni tan sols de si obre els diumenges (encara que ho faci). Aldi Igual que succeeix amb l'empresa anterior, amb la qual comparteix nacionalitat, hi ha locals de la cadena que també obren els diumenges i festius, encara que en horari més estès: de 9 del matí a 15 o 21 hores, depenent de l'establiment. La llista de supermercats i el seu horari es pot trobar en la seva pàgina web. Dia El 8 de desembre la gran majoria de les botigues Dia estaran obertes en el seu horari habitual: de 9 del matí a 21 hores. Per a saber si la teva botiga obre, el millor és que accedeixis al seu cercador. Carrefour A diferència dels casos anteriors, l'obertura o tancament dels establiments de Carrefour a Catalunya dependrà de cada supermercat. Per a comprovar si la teva botiga obre, consulta el cercador. Condis Condis té previst obrir els seus supermercats en diferents localitats de tota Catalunya, en el mateix horari que el fa els diumenges, que sol ser de 9 del matí fins a les 14.30 hores del migdia. Convé, no obstant això, consultar el seu cercador. Bonpreu i Esclat L'obertura dels establiments de Bonpreu i Esclat serà a càrrec de cada supermercat. Alguns dels establiments Esclat i Bonpreu obriran amb normalitat tots dos dies del pont de desembre -el Dia de la Constitució i el de la Puríssima-, però hi ha uns altres que no. D'altra banda, Mercadona tancarà les seves botigues aquest dijous. Com sol ser habitual, la cadena valenciana tanca tots els diumenges i festius. I els dies 6 i 8 de desembre no són una excepció: totes les botigues d'alimentació de Mercadona tanquen les seves portes i només permeten fer la compra en línia -i rebre la comanda altra dia- o els dies anteriors i posteriors en el seu horari habitual. Altres botigues que també aixecaran la persiana en aquest dia festiu son Aki, Fes Mes i Decathlon. Quant a cadenes, treballaran Miró, Zara, Bershka, Stradivarius, Júlia, entre d'altres. El 8 de desembre als grans centres comercials de Barcelona A la província de Barcelona, alguns dels centres comercials que obriran són la Roca Village (Santa Agnès de Malanyanes, Vallès Oriental), Gran Via 2 (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelonès), Màgic Badalona (Barcelonès), Splau (Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat) i Sant Cugat Centre Comercial (Vallès Occidental). A la capital catalana, hi haurà oberts La Maquinista, L’Illa, Las Arenas, Westfield Glòries i El Triangle Centre Comercial, entre d’altres.