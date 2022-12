Hi ha moltes malalties que afecten la salut cardiovascular, com la hipertensió arterial, l’angina de pit, l’infart de miocardi, la insuficiència cardíaca i l’accident cerebrovascular o ictus. Per tal de conscienciar la ciutadania sobre la importància de la prevenció i també per donar a conèixer els últims avenços en el tractament gràcies a la recerca, la Fundació Althaia i la UManresa-FUB, amb la col·laboració de Manresa per la Marató, han organitzat una xerrada que se celebrarà dimarts 13 de desembre, a les 6 de la tarda, a la Sala d’actes de la FUB1.

L’activitat, en què hi participaran professionals d’Althaia i de l’Institut Català de la Salut (ICS) i també testimonis, forma part dels actes programats a Manresa amb motiu de La Marató de TV3, que enguany té com a objectiu sensibilitzar sobre les malalties cardiovasculars. En una primera part, l’acte se centrarà en la incidència i prevalença de les malalties cardiovasculars, així com en els avenços que s’han assolit en els darrers anys gràcies a la recerca. Intervindran el Dr. Gabriel Vázquez, cap del Servei de Cardiologia d’Althaia, la Dra. Núria Matos, neuròloga de la institució, i la Dra. Núria Córcova, cirurgiana vascular també d’Althaia. La prevenció i la implicació dels pacients i la ciutadania serà l’eix de la segona part, que comptarà amb la participació de Bárbara González, infermera de Rehabilitació Cardíaca i prevenció secundària i gestora de casos d’Althaia i professora col·laboradora de la UManresa, i Gemma Arnau, infermera de l’ICS que fa seguiment del malalt crònic i prevenció de risc vascular a l’EAP Artés. A més, hi haurà el testimoni de dues persones que han patit una malaltia cardiovascular i que parlaran de la seva experiència. Moderarà l’acte Núria Cabrera. Les malalties cardiovasculars Les malalties cardiovasculars, que inclouen les que afecten el cor i el sistema vascular -artèries i venes- són la principal causa de mort als països desenvolupats. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les malalties cardiovasculars provoquen la mort de 17,9 milions de persones l’any i són responsables del 32% de les defuncions d’arreu del món. Al nostre territori, d’acord amb dades del Departament de Salut, l’any 2018 les malalties de l’aparell circulatori van esdevenir la primera causa de mort en el cas de les dones i la segona en els homes, i els resultats de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 2020 revelen que la pressió alta i el colesterol elevat són els principals problemes de salut de la població de 15 anys o més. Les xifres de mortalitat se sumen al seu caràcter crònic, fet que impacta directament sobre la qualitat de vida dels pacients i genera dependència, risc de complicacions i uns costos sanitaris i socioeconòmics molt elevats. Tot això les converteix en un important problema de salut pública. La majoria de les malalties cardiovasculars es poden prevenir amb l’adopció d’un estil de vida saludable que redueixi els factors que augmenten el risc de patir-les. Això inclou mantenir una alimentació sana i equilibrada, fer activitat física regularment i evitar el consum de tabac, entre d’altres.