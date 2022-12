La bronquiolitis obliga Althaia a suspendre operacions per poder tenir llits a Pediatria

L’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ha hagut de suspendre intervencions quirúrgiques per poder disposar de més llits per atendre urgències i ingressos a pediatria. La bronquiolitis, una infecció respiratòria que generalment afecta menors d’un any i els virus respiratoris en general, han desbancat aquest novembre i desembre a l’encara tristament famosa covid. Després de gairebé dos anys sense a causa del coronavirus, aquesta tardor ha tornat amb força i ha tensionat al màxim Pediatria dels centres assistencials. També a Manresa.

Fa dues setmanes l’hospital va haver d’anul·lar intervencions quirúrgiques d’adult perquè feien falta llits. «Estàvem al 160 o 170 % de la nostra capacitat», recorda la cap del servei de Pediatria i Neonatologia d’Althaia, Sílvia Sánchez. A l’àrea de Pediatria hi ha 15 llits, i «vam arribar a tenir 25 ingressats en un mateix dia».

Maniobrar

Això va obligar a maniobrar. Es van anul·lar les esmentades cirurgies d’adults i els llits i habitacions de maternitat que hi ha a la mateixa planta de Pediatria es va fer servir per ingressar infants. Per altra part les mares que acabaven de parir es van traslladar a altres llocs, entre ells on era previst que hi acabessin les persones que havien de ser operades. Com un trencaclosques. «Vam arribar a tenir 25 nens ingressats, cosa que ningú no havia vist mai», insisteix Sánchez.

Actualment la situació a planta s’ha normalitzat «i ho podem encabir tot. Tothom ha tornat al seu espai natural de feina». On n’hi continua havent-hi, i molta, és a urgències. Nens amb mocs, tos, febres altes i dificultats per respirar en alguns casos, són els casos que més es veuen. Els virus respiratoris com el VRS -Virus Respiratori Sincitial- en són la causa i el que amoïna aquests dies a les famílies amb nens petits. En alguns casos poden causar la famosa bronquiolitis, i en altres bronquitis.

«Una bronquiolitis és una inflamació dels bronquíols», explica Sánchez. «Si ens imaginem un arbre, els bronquis serien les branques principals, i els bronquíols les branquetes fins abans de les fulles, que serien els alvèols. Doncs s’inflamen aquests bronquíols, es dificulta el pas de l’aire i que es pugui agafar oxigen».

«A Pediatria cada any sempre hem tingut una epidèmia de bronquiolitis», recorda Sánchez. El 2016 fins i tot es va instaurar una xarxa a nivell de Catalunya per estar en permanent comunicació entre centres per saber quants llits d’UCI pediàtriques hi ha disponibles, quants nens hi ha pendents de ser traslladats...».

Amb la covid van desaparèixer els virus respiratoris. Fins l’any passat, que ja van començar a tensionar el sistema i aquest any «que ha arribat una sis setmanes abans del que és habitual i amb un pic màxim molt alt».

Segons Sánchez, el fet d’haver estat fora de circulació, per dir-ho d’alguna manera, ha provocat que tornés amb més virulència. La bronquiolitis es dona en menors d’1 any. Però aquest any es troben amb casos de nens d’1, 2 i 3 anys, amb bronquitis perquè no estaven immunitzats -per allò que la covid no va deixar rastre de virus respiratoris. «La bronquiolitis es dona el primer any de vida. Però sí que aquest any tenim nens més grans i més greus que estan tenint una resposta inflamatòria important».

Grip i covid

A Pediatria també comencen a veure casos de grip. «Està començant a brotar. Ve al darrere». I també de covid. Pel que fa a la grip el més habitual és que primer aparèixer el VRS i al cap de sis setmanes la grip. «Ara que comença a baixar el pic de VRS està apareixent la grip». I entremig la covid, tot i que «el busquem poc a Pediatria, Normalment en els nens és un refredat i el tractam com a tal tret que presenti alguna complicació».

Tota aquesta situació ha obligat el servei de Pediatria de la Fundació Althaia a maniobrar. A part de suspendre intervencions quirúgiques, s’ha reforçat urgències i planta. «El problema és dimensionar-ho abans que arribi, i això és molt difícil tot i que saps que arribarà. Quan veiem que això es comença a disparar és quan posem reforços». A urgència hi poden haver quatre pediatres en alguns moments, i també s’ha posat un reforç d’Infermeria a urgències i a planta. «Arriba tanta gent a urgències que si hi deixéssim un únic pediatre se’ns enfonsaria la casa».