Consells per evitar la bronquiolitis en nadons

Els virus respiratoris que poden arribar a provocar una bronquiolitis o una bronquitis a nadons i nens, no acostumen a afectar als adults per norma general. Poden patir un constipat o ser asimptomàtics. Però el virus hi és, i llavors és quan de l’adult es pot encomanar al nen.

La higiene de mans, utilitzar mascareta i fins i tot no fer petons a la cara als més petits, són algunes de les mesures de prevenció.

«El que està clar és que quan portàvem mascareta no hoi havia virus respiratoris», comenta la cap de Pediatria i Neonatologia d’Althaia, Sílvia Sánchez. «però és molt difícil dir a la població que portin mascaretes tot el dia perquè els bebès i els nens petits no s’infectin. Tampoc no anaven a escola, a llars d’infants i no havia contactes».

Sí que Sánchez posa especial èmfasi en la higiene de mans i «sobretot no s’han de fer petons als nadons a prop de la cara. Un adult pot ser asimptomàtic i en canvi si li passa aquest virus farà bronquiolitis». Sánchez és conscient «que és molt difícil no fer petons al teu fill», però sí que es pot mirar de controlar, per exemple, els germans «i que li facin petons als peus o darrere el cap».

Cal netejar-se les mans abans de tocar un nadó, igual que després de mocar-se. «Hem d’insistir molt amb aquesta higiene de mans que es va demostrar que amb la covid funciona», reitera.