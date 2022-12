Els conductors que acostumen a deixar el cotxe a l'aparcament de l'estació d'autobusos Manresa Alta s'han trobat aquests dies que la barrera està aixecada i que la màquina per treure els tiquets no funciona, i que, per tant, poden aparcar de franc. No és que el pàrquing, que és de la Generalitat i que explota en forma de concessió l’empresa d’autocars Castellà, del grup Sagalés, hagi passat a ser gratuït. El problema, han informat fonts de l'empresa, és que la màquina expenedora dels tiquets no funciona, l'han de reparar i, com a conseqüència dels dies de festa que hi ha hagut aquesta setmana, l'empresa que se'n cuida encara no hi ha anat.

Mentrestant, els conductors que necessitin aparcar saben que ho poden fer de franc. Això sí, fins que l'arreglin. Ofertes per guanyar usuaris El pàrquing de l'estació d'autobusos va posar en marxa el juny passat una prova per atraure usuaris. Els conductors que, el mateix dia, aparquen a partir de 9 hores seguides (des del minut 541) fins a un màxim de 14 (fins al minut 840), paguen 2 euros i mig. La promoció, va explicar aleshores Ricard Costa, director de Castellà, es va fer «per potenciar el transport públic» i per poder-li deixar tota una jornada laboral. El setembre del 2019 es va posar en marxa un altre tipus de promoció pensant en els usuaris dels FGC, que poden aparcar per 2 euros i mig al dia i, si arriben abans de l’inici del servei del bus urbà (6 del matí), de franc. A l’hora de pagar, cal mostrar el bitllet de tren. Els usuaris del bus van reclamar poder gaudir, també, d’aquesta rebaixa, però no se’n van sortir. Ara, poden aprofitar l'avaria...