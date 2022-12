El PSC reclama a l'equip de Govern de l'Ajuntament de Manresa que es posi les piles per tenir enllestit el projecte executiu de la Fàbrica Nova per poder aprofitar l'ajuda de 10 milions que rebrà del Govern estatal per dur-lo a terme. Recorda que, tan bon punt s’aprovin definitivament els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2023, cap a finals d’aquest desembre, possiblement el dia 22, el Ministeri de Ciència i Innovació podria donar el vist-i-plau per atorgar l'ajut directe de 10 milions d’euros a l’Ajuntament per realitzar els primers treballs de recuperació i rehabilitació de l’edifici de la Fàbrica Nova.

El portaveu dels socialistes a l'Ajuntament, Anjo Valentí, alerta que «el projecte executiu no està aprovat, ni tan sols redactat, perquè, per ara, només s’ha tret a concurs la contractació de la redacció i posterior direcció del projecte de rehabilitació de la Fàbrica Nova, per un import de 398.090 euros (IVA inclòs) amb la voluntat de tenir-lo a punt durant el primer trimestre del 2023. El termini per a la presentació d’ofertes per a aquest concurs de projectes va finalitzar el passat 1 d’abril». Fa notar, però, que «no ens consta que s’hagi comunicat la proposta guanyadora, o que, en el pitjor dels casos, hagi quedat desert».

El regidor i alcaldable del PSC comenta que, «sigui quin sigui l’estat del procés d’aquest concurs -tot i que ens estranya que, a aquestes alçades, no s'hagi adjudicat ja la redacció del projecte- aquest fet ens situa pel que fa al calendari a ben entrat el 2023, o gairebé cap a final de l’any que ve per tenir un projecte executiu definitiu i aprovat, i això significa que els 10 milions d’euros no podran arribar, anant bé, fins a finals del proper any o, en el pitjor dels casos, caldria tornar-los a negociar en els PGE del 2024, havent-hi possiblement pel mig una convocatòria d’eleccions generals».

Fer la feina per no anar amb presses

Expressa la seva confiança que «l’equip de Govern de l’Ajuntament faci els deures ben aviat i no haguem d’anar amb presses per poder tenir aprovat aquest projecte executiu ara que, gràcies al Govern de l’Estat, podrem disposar d’un primer i considerable finançament inicial per a la rehabilitació d'un gran projecte de ciutat com és la Fàbrica Nova».

«Demanem que no deixin el proper Govern de la ciutat amb la incertesa de la feina pendent com seria no tenir aprovat el projecte executiu en temps i forma. I que, tal com ens pot passar amb les possibles contingències denunciades per la interventora en els pressupostos municipals presentats pel Govern actual de l’Ajuntament, que podria provocar refer el pressupost a partir del segon semestre del 2023, com vam avisar en el darrer Ple, el nou executiu municipal sortint de les eleccions del maig no haguem de fer també el mateix i aprovar a corre-cuita el projecte executiu de Fàbrica Nova per poder disposar a finals de l’any que ve dels 10 milions d’euros que el Govern de l’Estat aportarà per començar a invertir en la nova Fabrica Nova».

Cronologia i requisits per rebre l'ajuda

Quant a aquesta ajuda, segons detalla la diputada del PSC i portaveu del Grup Socialista responsable de la negociació dels PGE al Congrés dels Diputats, Montse Mínguez, «assolida la seva aprovació inicial al Congrés amb una àmplia majoria absoluta, i una vegada aprovats els comptes anuals amb el suport majoritari que gairebé té garantit al Senat, aquests nous fons ja podran estar a disposició quan els Ministeris afectats comprovin la viabilitat del projecte pel qual han estat sol·licitats». Hi afegeix que, «com sempre es fa en totes les partides finalistes aprovades en els PGE, el Ministeri corresponent haurà d’autoritzar l'execució de l’ajuda esmentada per a la Fàbrica Nova de Manresa sempre que l’Ajuntament presenti els informes corresponents, com és que vagi acompanyat del projecte executiu definitiu on es detalli com serà aquest nou pol universitari per a la formació i recerca científica. Una vegada s’obtingui aquesta documentació, serà revisada i, amb un dictamen favorable -sempre i quan no hi hagi cap incidència que es pugues detectar sobre la viabilitat del projecte i del compromís d’altres institucions implicades-, el Ministeri d’Hisenda lliurarà la inversió directament a l’Ajuntament de Manresa».