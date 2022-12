Sebastià Catllà i Calvet, president de la fundació Ampans, deixarà la presidència el gener de 2023, tot i que seguirà com a membre del patronat. De moment, Ampans no ha avançat qui el rellevarà. L’entitat acompanya persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat. Catllà rebrà dimarts vinent, dia 13 de desembre, el cavallet d’or, la principal insígnia de l’entitat en reconeixement a la tasca que hi ha portat al terme durant més de sis anys.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, serà l’encarregada de lliurar-li el cavallet d'or en un acte que també comptarà amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i de la directora general de Serveis Socials i regidora d'Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs, entre d’altres personalitats. Serà coincidint amb el Concert de Nadal que acollirà el teatre Kursaal a les 8 del vespre, Electrobacasis, amb Camerata Bacasis, DJ Arzzett i Marta Trujillo.

L’empresari manresà, vinculat a Ampans des del 2004, va accedir a la presidència el 6 de juny de 2016 per un mandat de quatre anys, però, davant la irrupció del coronavirus i a petició del patronat, va decidir mantenir-se al càrrec perquè l’organització pogués concentrar tots els esforços a contenir els efectes de la pandèmia.

En aquests més de sis anys de presidència, l’entitat ha passat de 2.200 a 3.500 persones ateses anualment, i de 730 treballadors a més d’un miler que hi tenen el seu lloc de treball.

Els projectes sota el seu mandat

Sota el seu mandat s’ha posat en marxa, en l’àrea social, la residència infantil i escola Els companys, a Sant Fruitós de Bages, que acull a infants i adolescents amb TEA d’alta complexitat; el desplegament dels serveis de Centre Ocupacional a vuit municipis del Bages, i la posada en marxa de les Aules Integrals de Suport (AIS) per a alumnes escolaritzats a l’ordinària amb un diagnòstic de salut mental. En l’àmbit de l’economia social per a la inclusió laboral, l’entitat ha impulsat dos supermercats franquiciats amb Caprabo, una nau industrial al Polígon Els Dolors de Manresa que acull la secció del Serveis a la Indústria i nous enclavaments laborals. Més recent ha estat l’impuls de la Formació Dual específica per a persones amb discapacitat intel·lectual. També durant la seva etapa, Ampans ha portat a Manresa i a diversos territoris de la Catalunya central el programa Noves Oportunitats per a joves que abandonen els estudis de forma prematura i, conjuntament amb la FUB i el BBVA, la creació del programa Universimés, que fa accessible la universitat a persones amb diversitat intel·lectual i trastorns de salut mental.