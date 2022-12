«Anar a l’Iraq és com fer un gran viatge al passat»

L’activitat professional ha portat Joan Carles Cerdan Arévalo a trepitjar molts països, en especial els de l’Orient Mitjà. El que es coneix més bé és l’Iraq, les seves cultures, religions, ciutats i realitats econòmiques. Està al dia de tots els conflictes que afecten la regió, perquè, més enllà de la feina, li interessa tot el que pugui passar en aquesta part del món que té un passat molt ric i un present ple de núvols. Cerdan, que va néixer el 1975 a Manresa, es va formar a l’escola Rial, institut Pius Font i Quer i l’etapa universitària, a la UPC, també a la capital del Bages. Aquest enginyer tècnic industrial forma part del quadre d’executius de l’empresa Equipceramic de Vilanova del Camí, especialitzada en la construcció i equipament de fàbriques de ceràmica estructural (totxos, teules...). De l’any 2000 al 2009 va viure de ple el boom del sector de la construcció de l’Estat espanyol, en una etapa professional que l’obligava a recórrer periòdicament molts racons de la península Ibèrica. Passada la bonança econòmica, amb la crisi pressionant fort, arriba l’aposta dels mercats internacionals i Cerdan comença a rodar pel món. Ell, que a instàncies del seu pare havia estudiat francès, va assumir l’anglès com a idioma global i, ara, inverteix hores a aprendre àrab clàssic. Sap que és una de les millors maneres de connectar amb la ciutadania iraquiana i de països de l’entorn.

Avala el títol del llibre de l’empresari Xavier Gual que diu que «El món (no) és un lloc perillós»?

En general hi estic d’acord. Si ara demanéssim a cent persones si anirien a Bagdad, noranta ens dirien que seria el darrer lloc perquè té la fama de ciutat perillosa. Jo hi he anat unes trenta vegades i no hi he tingut mai cap mena de problema. Això sí, procuro confiar en les persones del país amb les quals tinc relació. Fins i tot des del vessant turístic, és una ciutat i un país atractiu. La por fa que no es visitin llocs amb un gran patrimoni arquitectònic i natural.

Què el va portar a l’Iraq quan tots els consells són de no anar-hi?

Per feina ens movíem per altres països de la zona. Havíem treballat a Aràbia Saudita i el consideràvem un mercat madur. I a l’Iran no ens hi vam poder implantar perquè no es va aixecar l’embargament. Hi vèiem oportunitats, però l’arribada de Trump va espatllar les perspectives. Davant d’aquesta situació vam optar per entrar a l’Iraq pel Kurdistan, un territori on es concentrava bona part de les inversions internacionals. Era un oasi, especialment la ciutat d’Erbil. Allà hi vam vendre una de les fàbriques més importants del món, amb capacitat de fabricar 500.000 totxos al dia. Per similituds polítiques, perquè és un país sense estat, coneixen Catalunya. Ells van promoure un referèndum, a la mateixa època que aquí, amb uns resultats no reconeguts. A altres zones de l’Iraq, com Bagdad i el sud del país, no hi podíem accedir perquè xiïtes i sunnites estaven en guerra.

Sempre pendent de guerres i conflictes.

El maig del 2014 vaig viure en primera persona, a les portes d’Erbil, l’arribada d’Estat Islàmic. Van avisar-nos que anéssim corrents cap a l’aeroport que el tancaven. A partir d’aquell dia, vam entrar en un període de dos anys de foscor. Malgrat tot, l’Iraq té una capacitat increïble de refer-se. Just al cap d’un mes que s’acabés Estat Islàmic, ja hi tornava a viatjar perquè volien reprendre el funcionament de la fàbrica.

Després de tants viatges, quan torna a casa, què pensa?

Tenim molta sort de viure en un país com el nostre. Hi ha pocs llocs al món que es visqui millor que aquí.

A l’Iraq els tractes es fan amb l’Estat o amb empresaris particulars?

L’Iraq s’havia emmirallat amb el sistema soviètic. Té molts actius industrials ineficients i decadents. En els darrers anys s’ha creat una classe empresarial que genera oportunitats. Al conjunt del país, hi ha projectes de privatització.

Quan parla es nota que li captiva l’Iraq. Per què?

Per la gent, que és molt acollidora i amable. En realitat, els mediterranis tenim moltes afinitats amb l’Iraq. Quan hi vaig, sembla que em traslladi a l’Espanya de dècades enrere, quan encara no hi havia targetes de crèdit i els homes anaven amb un feix de diners a la butxaca. Allà els bars i restaurants estan plens de fum del tabac i, pels carrers, veus la canalla que van amb el cotxe sense cinturó i amb mig cos a fora. Anar a l’Iraq és com fer un gran viatge al passat.

El PIB de l’Iraq és molt baix. L’any passat era només de 4.242 euros.

Els números oficials de l’Iraq no són gaire fiables perquè es mou molt diner negre. Fins i tot previsions econòmiques que fan els organismes són estimacions perquè falten dades. Estem parlant d’un país amb economia submergida, potencialment molt ric, amb grans reserves de petroli i gas.

Lamentablement, després d’una guerra es genera molta activitat econòmica.

És així. Ara estem immersos en la guerra a Ucraïna i ja es parla de fons per a la reconstrucció per quan s’acabi el conflicte.

A l’Iraq veu viable que entri en un període llarg d’estabilitat?

A banda de les diferents religions, hi ha el paper de les diferents ètnies i la força que exerceixen les tribus. A vegades són tan fortes que l’Estat poca cosa pot fer al territori que domina la tribu. Hi ha empreses que quan es volen implantar en un lloc el primer que han de fer és pactar i pagar tributs amb el cap de la tribu.

En algun moment s’ha sentit condicionat per hàbits religiosos sunnites o xiïtes?

L’únic que cal és ser conscient que són practicants i que, encara que estiguis en una reunió, si és l’hora de resar, s’atura. La primera vegada pot sobtar, però després es normalitza. A l’Iraq també hi ha una important comunitat cristiana que conviu tranquil·lament amb les confessions musulmanes.

Però no és una bassa d’oli...

No hi ha problemes de convivència. Els conflictes deriven dels extremismes. També s’ha de tenir en compte la complexitat parlamentària per escollir el primer ministre. Costa molt que es posin d’acord les tres comunitats majoritàries. Es repeteixen eleccions i hi ha molts relleus al capdavant del Govern. Per sort, malgrat la inestabilitat política, l’Iraq tira endavant.

La Primavera Àrab la va viure de ple, oi?

L’he viscuda en primera persona, començant el 2011 per Tunísia. Durant dies, vaig conviure amb un toc de queda per l’alçament contra el president Ben Ali. A altres països, com Líbia o Egipte, també hi vaig ser en aquest període d’insurreccions.

I en aquella època tampoc no va prendre mesures de seguretat especials?

En algun moment potser he estat inconscient, com ser al Caire durant la revolta. En perspectiva, crec que no havia d’haver anat al rovell de l’ou de la ciutat.

Quan va a vendre fàbriques de ceràmica a aquests països no deu ser l’únic. S’hi deu trobar competència, potser xinesa.

Les empreses que dominen aquest sector són totes europees. Les xineses, afortunadament, encara no han assolit els coneixements tecnològics per poder competir.

Tenen algun paper les dones en les empreses de l’Orient Mitjà.

Pel bo i pel dolent aquests països se semblen al nostre de fa molts anys. La dona no té cap protagonisme perquè és una societat totalment patriarcal.

És dels que es documenten abans de fer qualsevol viatge?

M’agrada molt conèixer els països i llegeixo llibres que m’ajudin a formar-me. Des de fa més de tres anys estic estudiant àrab clàssic perquè així puc connectar millor amb la gent

d’aquests països.

I un dels seus objectius és el de facilitar les relacions entre l’Iraq i l’Estat espanyol.

Entre la comunitat de persones que estem vinculades amb l’Iraq per raons professionals vam crear la Cambra de Comerç Espanya-Iraq per potenciar les relacions. Hi ha oportunitats per a tots perquè necessiten de tot. Fins i tot, en alguna ocasió l’ambaixador m’ha convidat a participar de missions comercials.

Ara per ara, el principal ambaixador a l’Orient Mitjà deu ser el Barça.

Vagis o vagis tothom demana pel Barça i fan bromes.