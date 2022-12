En el marc del Dia Internacional dels Drets Humans, la regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa, en col·laboració amb el Consell Municipal de Solidaritat, impulsa la campanya «Temps de canvi», que pretén sensibilitzar sobre la pau i els drets humans i també inclou activitats de conscienciació de consum conscient, especialment durant les festes de Nadal.

Aquesta edició presenta dues novetats: un espectacle de teatre de carrer i la col·laboració amb l’Associació Antic, ambdues per impulsar el comerç just i de proximitat. El teatre itinerant, a càrrec de la companyia Paranys, presenta a través de personatges divertits i propers com pot ser un Nadal ple de justícia i proximitat. El teatre ja es va poder veure divendres i ahir, i es tornarà a veure els dies 16 i 17 de desembre. Les persones que hi participin podran obtenir entrades gratuïtes al Campi qui Jugui i productes de comerç just. D’altra banda, a través de l’Associació Antic, catorze restaurants col·laboraran en la difusió d’un model de consum conscient i en la promoció de comerç just quan els productes no es poden trobar al territori.

A partir de demà es podrà veure a Crist Rei i al Passeig l’exposició fotogràfica Temps de canvi, amb lemes de pau i consum conscient. L’autor és l’artista i fotògraf Oriol Segon Torra i estarà instal·lada fins al 30 de desembre, conjuntament amb l’exposició Receptari del consum responsable.

També demà es presentarà al Centre Cultural el Casino (18 h) la revista Opcions, que és novetat a les biblioteques de Manresa. Dimarts es presentarà a l’auditori de la Plana de l’Om (19 h) el conte Arcadi al país de les Oliveres. Dimecres, al mateix lloc i hora, hi haurà una conversa entre l’escriptor i periodista Gaspar Hernàndez i el periodista i politòleg Jordi Armadans sobre les diferents dimensions de la pau. L’acte es clourà amb l’acció artística Parèntesis, de Mònica Vergés i Marc González.