Els productes nadalencs de la fira de Santa Llúcia passen per alt la crisi

Un dels elements més clàssics dels dies previs a Nadal és la fira de Santa Llúcia, que aquest any se celebra a Manresa aquest cap de setmana a la plaça Major i dimarts 13, les parades es trobaran a la baixada de la Seu.

Tot i l’augment de preus generalitzat, ahir la majoria de paradistes que venen productes nadalencs estaven d’acord a dir que la gent continua comprant articles nadalencs com sempre.

Montse Palet viu Nadal amb molta il·lusió i ven figures del pessebre a la fira. Per Palet «la gent continua comprant figures perquè no suposen una gran despesa i fan molta gràcia als nens petits». La venedora col·labora amb Pere Roca, que és un artesà i restaurador manresà de noranta anys que fa algunes de les figures que tenen més èxit.

La parada Dolç i Salat, regentada per l’Anna Altimiras va estar tota la tarda de dissabte envoltada de criatures que desitjaven els dolços que després els pares compraven amb un somriure a la cara.

Segons Altimiras, «els preus han pujat, però com són productes tan assequibles i que fan tanta il·lusió als nens, la gent els compra sense ni tan sols mirar el preu». Tanmateix, admet que els productes que no són «de consum immediat» costen més de vendre.

A les fires nadalenques s’hi concentren molts artesans que venen els productes que han elaborat amb les seves mans. N’és un exemple el cas de la Montse Torra, una manresana que fabrica petites decoracions nadalenques, són peces úniques que només ven en aquesta època de l’any. Ahir comentava que «les vendes són difícils, però hi ha molta gent que valora la feina que hi ha darrere de cadascuna de les figures i paguen el que val».

En aquest sentit, Rafaela González, presidenta del refugi d'animals Aixopluc va dir que «la gent sempre ve aquí a comprar les plantes de Nadal perquè saben que els beneficis aniran a parar a una bona causa».

Productes que costen de vendre

Els productes que no són necessàriament nadalencs són els que més van costar de vendre el primer dia de fira, com per exemple les nines que fan les voluntàries del convent de Santa Clara. Que tot i que els fons recaptats es destinen a ajudes socials, les venedores asseguraven que la gent es fixa molt en els preus.

Elisabet Cardil és una de les voluntàries i ahir lamentava no poder abaixar el preu de les nines, «si poséssim els preus en funció de les hores que hi dediquem i el cost dels materials, les hauríem de vendre a 100 euros, no podem baixar de 30, que és el preu actual».

Una de les apostes més originals de l’edició d’enguany de la fira de Santa Llúcia a Manresa va ser la del taller de Casserres, Kong&Friends. Pel propietari del taller, Marc Giménez, aquest tipus de fires són «una bona oportunitat perquè la gent conegui el que fas» més que no pas per vendre. El que venen a aquesta parada són samarretes úniques amb estampats de videojocs o sèries. També tenen l’opció de personalitzar una samarreta amb tecnologia d’impressores tèxtils.

Valèria Méndez considera que el dia d’ahir va ser «tot un èxit» pel que fa a les vendes de productes. Ven espelmes artesanes amb diferents fragàncies fetes amb cera de soja. Tot i els bons resultats en les vendes, l’artesana confessa que «la gent que ve per comprar un regal mira molt més els preus que els que venen per gust personal».

Una altra de les paradistes satisfeta amb les vendes del primer dia de fira va ser Montserrat Riu, que ven productes de ceràmica fets i pintats a mà. «Com fa tant temps que venim, la gent ja ens coneix i ens ve a buscar, sobretot per fer regals» deia, ahir. Per Riu és molt més important el tracte amb el client que no pas el preu dels productes, «si algú pensa que aquest any està molt car no comprarà res, però si ha rebut una bona atenció, recordarà la parada i l’anirà a buscar l’any que ve, ja ens ha passat més d’una vegada», explicava.

Per Sergi Aro, de la botiga Puigbertan, situada al carrer Sobreroca de Manresa, «es fan més diners amb la venda de productes barats que no pas amb les grans decoracions», però assegura que no tenen cap queixa amb les vendes.

La fira dels Somiatruites

A part de la fira de santa Llúcia, a la plana de l’Om hi ha la fira de l’associació Somiatruites, on es venen productes artesans i de proximitat. Les vuit parades que componen aquest mercat venen productes molt diversos, que van de teixits, fins a la forja, passant per llums pintades a mà.

Mercè Muncunill porta la parada de figures de forja. Per ella aquesta fira «és un gran encert» perquè «en haver-hi tanta gent, hi ha més possibilitat que alguns comprin». Quant els preus, Muncunill pensa que «la gent que valora la feina que hi ha al darrera compra les figures, encara que siguin objectes més barats».