Meandre, associació per a la preservació del patrimoni natural de Manresa i el Pla de Bages, ha volgut mostrar la seva satisfacció pel bon resultat final de les negociacions entre la propietat, l'Ajuntament de Rajadell i l'entitat iniciades fa dos anys arran de "la greu afectació" d’un tram de bosc de ribera de la riera de Rajadell proper a la font de la Girada produïda durant l’execució d'un pla de gestió forestal a la finca de la Noguera.

Amb l’acord entre les parts es va aturar l’actuació de “neteja” planejada a la riba encara no afectada, la propietat va posar a disposició el 100% del cost del projecte renaturalització del tram afectat pactat i l’Ajuntament de Rajadell el 100% del cost de la reposició del camí de l’Itinerari de la riera de Rajadell i de Natura i Modernisme afectat també per l’actuació forestal. El tram, de 280 metres, ara restaurat, es troba al voral del camp de la Teula, tot just sortint del meandre de la Girada.

187 exemplars de ribera

"Els treballs de renaturalització i reposició del camí s’han fet aquesta setmana passada i han estat projectats i executats per la empresa Naturalea. En síntesi, s’han retirat rizomes romanents de canya al·lòctona, malauradament no pas tots, i s’han restaurat les comunitats vegetals autòctones talades fent una plantació en grup en diferents escocells. Així mateix, s’ha practicat la poda de rebrots de pollancres i freixes talades per afavorir el creixement d'un sòl peu", expliquen les fonts de Meandre.

En total, s’han plantat 187 exemplars de ribera entre arbrat i vegetació arbustiva. Quant al camí, se li ha donat una amplada de metre i mig i s’hi han fet rases de drenatge amb pedra cada 50 metres.

L'entitat reclama que es facin intervencions amb criteri

"Després d’aquest cas amb final satisfactori, les entitats que vetllem pel patrimoni natural seguim, però, preocupades per la manca de professionalitat d’algunes empreses d’aprofitament forestal que desconeixen o no tenen en compte la importància de la sostenibilitat del conjunt dels ecosistemes durant l’execució dels plans de gestió forestal. La preocupació es fa més gran en un moment d'un cert consens quant al fet que cal esponjar les masses forestals i recuperar el mosaic agrícola i forestal, dues tasques ingents, que si es fan bé han d’aportar una millor resiliència dels boscos, ajudar a l’objectiu de sobirania alimentaria i disminuir el risc de incendis forestals extensos. Cal, però, que aquest objectiu sigui planejat i executat per expertes i experts en biologia, enginyeria forestal, agronomia i motoserristes per assolir la sostenibilitat dels ecosistemes respectant l’equilibri de la vida entre arbres, sotabosc, matollars, vertebrats, ocells, amfibis i invertebrats que hi conviuen. I, si parlem d’equilibri, no cal insistir en els efectes positius per a la salut de la població del contacte amb el bosc".

Per últim, vol insistir que "la preservació de la biodiversitat no està renyida amb l’aprofitament de la fusta. Hi ha molta evidència científica al respecte. A la taula rodona sobre gestió forestal, complement de la 1ª Mostra de Cinema de Natura 2022, en la qual estava representada la propietat forestal, l’acord va ser unànime: La gestió multidisciplinar dels ecosistemes forestals no només és compatible amb l’aprofitament de la fusta, sinó que l’afavoreix al llarg del temps".

La denúncia de Meandre

Meandre va denunciar l'actuació el desembre del 2020. A banda de demanar l'aturada de la tala "desmesurada d'arbres centenaris", va exigir que es reposés el camí de l'itinerari i es replantés en els llocs més afectats. Va comunicar els fets a l'ACA i en va informar als Agents Rurals i al Centre de Propietat Forestal. També ho va denunciar al Servei de Protecció de la natura (SEPRONA) per si hi havia un delicte ecològic. Els Agents Rurals van fer una inspecció i van concloure que la propietat tenia l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i que es va portar a terme en un espai no protegit.

Finalment, un any després, es va acordar que la propietat es faria càrrec del pressupost de replantació i retirada de canya americana assessorada per Naturalea, i l’Ajuntament de Rajadell, de la reposició i senyalització del camí que va desaparèixer.