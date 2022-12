La segona jornada de la fira de Santa Llúcia ha rebut molta afluència de persones, tot i el fred. Les actuacions i espectacles han estat un dels majors reclams per anar avui a la fira, a part de les parades.

Segons un dels membres de l’associació d’Amics de la Fira de Santa Llúcia, Xavier Vera, «és fonamental implicar entitats de la ciutat per fer pinya». Tal com explica Vera, els tots diners recaptats amb les activitats de cagar el Tió, que valia un euro i el photocall inspirat en la pel·lícula Plácido, que en valia tres, aniran a la beneficència, la gran majoria a la Marató de TV3, que se celebra la setmana que ve.

L’actuació del grup de dansa Cor de Catalunya ha aplegat desenes de curiosos que s’han reunit al voltant de la plaça Major per admirar les cinc danses que el grup catorze de dansaires havia preparat. Mònica Clarena és directora i coreògrafa del grup, assegura que «sempre és molt agraït ballar a Manresa» i que tots els ballarins en tenien moltes ganes.

Un dels balls que més ha destacat ha estat una dansa tradicional catalana: el ball de les faixes. Segons explica Clarena, es tracta d’una dansa en que normalment hi participen molts dansaires, però el grup va presentar una adaptació per l’escenari de tres ballarins «és una coreografia molt divertida que guardem com un tresor». En aquesta adaptació hi han participat dos homes que entrelligaven les seves faixes per captar l’atenció de la tercera dansaire implicada en el ball.

El Tió gegant és la gran estrella del mercat de Santa Llúcia, sens dubte. Durant el matí d’avui diumenge gairebé 600 infants han fet cagar el Tió i han rebut una bossa de dolços, que treien de l'interior del tronc els voluntaris de la Comissió de Reis d’Artés, que és l’entitat que porta el Tió, endreça les cues i es preocupa que tot vagi bé.

El CAE i la fundació Xarranca han organitzat tallers nadalencs per als més petits de la casa que han tingut molt bona acollida. Ahir dissabte se’n van fer dos de pintar cares i hi van passar un 250 infants per cadascun, les edats dels infants estaven entre els tres i els deu anys. Tanmateix, Kai Suñol i Berta Cané, voluntàries del CAE, expliquen que «també va haver molts pares que es van animar».

Avui diumenge s’ha organitzat el tercer i últim taller infantil, aquesta vegada dedicat a fer postals i records nadalencs. Uns 300 nens de edats entre cinc i dotze anys han gaudit de l’activitat durant el matí, que en alguns moments ha tingut una cua considerable.