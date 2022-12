Fa dos anys, els propietaris de La Croissanteria de Cal Girona, els germans Daniel i Sergi Girona, van impulsar una campanya per recollir joguines noves i educatives –no sexistes ni violentes– per donar-les a famílies en situació de necessitat que no s’ho poden permetre. En van recollir prop d’un centenar. L’any passat no van ser a temps d’organitzar-la, però enguany hi han pogut tornar. Els dona suport DecorArt, de Sant Joan de Vilatorrada, que ja els va ajudar en la primera edició.

Les persones que hi vulguin col·laborar han de dur les joguines al carrer d’Amadeu Vives, 6, davant del Pius Font i Quer.