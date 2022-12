Manresa és la primera ciutat catalana que ha rebut el segell de Ciutat pel Comerç Just. Es tracta d’una distinció atorgada pel programa internacional Fair Trade Towns, que ha impulsat una xarxa de 2.200 ciutats a tot el món, de més de 30 països, compromeses amb el comerç just i un model de vida sostenible i justa.

La candidatura de Manresa ha estat impulsada per la Taula de Comerç Just, de la qual en forma part l’Ajuntament i diferents entitats, i ha rebut el suport de la Coordinadora de Comerç Just i Finances Ètiques de Catalunya (LaCoordi).

Entre els aspectes que s’han valorat per obtenir el segell, hi ha, entre d’altres, la presència a Manresa d’una vintena d’establiments que ofereixen productes de comerç just; l’existència de compres i contractes de l’Ajuntament que tenen en compte aquests productes; els actes de sensibilització organitzats en una vintena de centres educatius de Manresa i una programació estable d’activitats anuals a la ciutat per conscienciar sobre aquesta temàtica.

El regidor de Nova Ciutadania i Cooperació de l’Ajuntament de Manresa, Jamaa Mbarki el Bachir, acompanyat per la responsable tècnica de La Coordi, Anna Bardolet Dilme, i per representants de la comissió permanent del Consell Municipal de Solidaritat, Pilar Tresserra i Glòria Pérez, han anunciat aquest dilluns al matí el reconeixement.

L’anunci coincideix amb la campanya Temps de canvi a Manresa per sensibilitzar sobre la pau i el consum conscient, que es porta a terme a Manresa en el marc del Dia Internacional dels Drets Humans. Inclou diferents actes al carrer al llarg d’aquesta setmana per conscienciar sobre el comerç just i el consum conscient.

El procés d’acreditació

La sol·licitud del segell, a iniciativa del Consell Municipal de Solidaritat, es va aprovar en el ple municipal de l’Ajuntament de Manresa del juny de 2021. El Consell va valorar que formar part d’aquest programa internacional era un pas endavant important, ja que defineix molt bé el model de cooperació del municipi, segons l’Ajuntament: transformar les causes de les desigualtats i posar en valor la riquesa humana i cultural del sud global.

En tota la seva trajectòria de treball pels drets humans, el Consell ha tingut com un dels eixos principals el comerç just i de consum conscient, amb la celebració de la Festa del Comerç Just i activitats d’economia crítica per sensibilitzar cap a un canvi de model.

Un motor per impulsar el comerç just ha estat l’existència a la ciutat de la botiga de comerç just des de l’any 1995, primer impulsada per Josep Maria Cunill i Pilar Trasserra i, posteriorment, per l’Associació Josep Maria Cunill pel Comerç Just i Responsable. A partir de l’any 2015 es van començar a teixir aliances amb el sector de la inclusió social i l’economia social, tot trobant punts de treball comuns amb l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i, més recentment, amb Inspiració 2022.

El següent pas va ser constituir la Taula de Comerç Just, que va quedar formada pel Consell Municipal de Solidaritat, el grup Inspiració 2022, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i el mateix Ajuntament de Manresa. La primera tasca de la Taula va ser fer una prospecció sobre la implementació del comerç just i sobre les activitats de sensibilització al respecte durant els darrers dos anys.

Suport i assessorament de LaCoordi

Manresa forma part d’un grup de municipis catalans que reben l’assessorament per part de la Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques (LaCoordi), institució de referència a nivell català, i la Diputació de Barcelona.

El treball d’acreditació s’ha pogut fer de la mà de LaCoordi, que ha assessorat l’Ajuntament de Manresa en els diferents criteris que inclou el segell: avançar en la línia de compra pública ètica; ubicar punts de venda que incloguin productes de comerç just; oferir activitats de sensibilització als centres escolars; impulsar el comerç just entre el segon sector i el teixit associatiu; i crear una taula al municipi per a promoure la temàtica.