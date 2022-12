Manresa recupera la població que va perdre per la pandèmia

Els efectes de la covid es van fer notar en les xifres de la població que viu a Manresa. Mentre que el juny del 2020 la població total es va enfilar fins a les 78.845 persones i l’estrangera empadronada fins a les 15.237, les més altes fins ara, el 2021 hi va haver una reculada important. El padró d’immigració del desembre passat situava el total en 77.726, més de mil menys que un any abans, i la població estrangera es va reduir en prop de 500. El padró del juny passat demostra que s’ha superat el sotrac i, després d’un any i mig baixant, la població ha tornat a créixer, situant-se en 78.523 persones en total i 15.184 pel que fa als nouvinguts, amb un percentatge del 19,33%, el més alt fins ara, si bé el juny del 2020 ja va ser del 19,32%.

El padró d’immigració és fruit del buidat estadístic que es fa cada mig any a partir de les dades del padró continu. Es duu a terme dins del Programa de Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Manresa, que ha anat canviat de nom, cosa que agrada molt de fer als governs. És un padró provisional, que resta pendent de l’acceptació i filtratge final que duu a terme l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que sol donar les dades definitives d’un any per l’altre.

Pel que fa al total de la ciutat, en mig any, la població s’ha incrementat en 797 persones, i en un any, en 48. Amb relació als ciutadans estrangers empadronats, han augmentat en 471 i 215, respectivament. En ambdós casos, el saldo en les comparatives entre el 2020 i el 2021, tant d’un any com de mig any, va ser negatiu a causa de la covid i de les limitacions derivades de la pandèmia pel que fa als desplaçaments. La població total va passar de 78.790 habitants el desembre del 2020 a 78.475 el juny del 2021 (-315) i a 77.726 el desembre del 2021 (-1.064). Quant als nouvinguts, van passar de 15.199 el desembre del 2020 a 14.969 el juny a sobre (-230), i a 14.713 el desembre (-486).

Per sobre de la mitjana catalana

Més de la meitat de l’increment de la població (59,09 %) del darrer any ve derivat de la població estrangera. De fet, si es compara el percentatge d’habitants estrangers a Manresa, l’esmentat 19,33 %, trobem que supera tant el de Catalunya com el d’Espanya. Tal com informa el padró d’immigració, en el primer cas, segons les dades de la Generalitat (Idescat), el dia 1 de gener passat hi havia 7.758.615 habitants a Catalunya, un 16,2 % dels quals estrangers. A Espanya, segons dades de l’INE en la mateixa data, hi residien 47.432.805 persones, un 11,42 % de les quals estrangers. A banda de la comparativa amb Catalunya i d’Espanya, el padró d’immigració també n’inclou una del percentatge d’immigració amb relació als 37 principals municipis de Catalunya. Davant Manresa hi ha Vic (28,96 %), Figueres (27,73 %), Hospitalet de Llobregat (22,17 %), Santa Coloma de Gramenet (22,15 %), Castelldefels (21,34 %), Barcelona (21,28 %), Girona (20,49 %) i Lleida(20,12 %).

Tot i que la població marroquina és la que té un percentatge més alt pel que fa al total d’estrangers, respecte al desembre del 2021 ha disminuït, passant del 43,92 % al 42,52 %. Tradicionalment, el percentatge havia anat pujant anualment fins a arribar gairebé al 47 % el juny del 2018 i a partir d’aleshores més aviat s’ha anat reduint. En el total de la ciutat, la població originària del Marroc suposa el 8,22 %.

Després del Marroc, els països amb més representació a Manresa són Romania, Hondures, Veneçuela, Colòmbia, Xina, Senegal, Ucraïna, Itàlia, Pakistan i Equador. Xina, que en el padró de mig any enrere (desembre del 2021) ja va recular al sisè lloc després d’ocupar tradicionalment el tercer des del 2012, s’hi manté. En el tercer i quart hi ha Hondures i Veneçuela, respectivament, dos dels països que més han augmentat en els darrers anys. Colòmbia, que havia estat estancat o bé perdia població, també l’està incrementant els últims anys de forma significativa. La situació política i socio-econòmica en aquests tres països és el que ha fet augmentar les persones que n’han marxat i s’han instal·lat a la capital del Bages.

97 ucraïnesos més en mig any

Un punt i a part mereix Ucraïna. La guerra que viu aquest país ha fet créixer de manera important l’arribada de població. En només mig any augmenta en 97 persones més.

Per sexes, hi ha un cert equilibri en bona part dels deu països amb més representació a Manresa. És el cas del Marroc, amb un 52,96% d’homes i un 47,03% de dones; Romania, amb un 47,60% d’homes i un 52,39 de dones; i Xina, amb un 53,18% d’homes i un 46,81 de dones. En algun cas, però, hi ha molts més homes, com al grup nacional del Senegal, amb un 72,60% d’homes i només un 27,39% de dones, i Pakistan, amb un 67,24 % d’homes i un 32,75 de dones. A Hondures passa el contrari. Hi ha un 69,06% de dones i un 30,93 d’homes. Les expectatives de feina a l’hora d’immigrar hi tenen molt a veure, així com les edats de les persones immigrades i si fan reagrupament familiar.

El juny passat, a Manresa hi havia 111 nacionalitats diferents.