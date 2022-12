El cap de setmana es va celebrar la Fira de Santa Llúcia a la plaça Major de Manresa, però la celebració autèntica, la que s'escau el dia de santa Llúcia pròpiament és avui dimarts, dia 13 de desembre. Per aquest motiu, una dotzena de parades s'han repartit a la Baixada de la Seu durant tot el dia, on ha quedat un forat d'una parada d'embotits de Berga que no hi ha pogut ser perquè els seus responsables no s'han deslliurat de la plaga de constipats i grips que hi ha aquests dies.

Passejant per la fira s'hi ha vist menys gent que d'altres anys, tant al matí com a la tarda. Després de dinar no s'ha despertat fins a quarts de 6, moment en què ha començat a caure un plugim que no li ha fet cap favor. Hi ha parades de flors de Nadal -les que han tingut més requesta-, de tions i figures del pessebre, de joies artesanals, de bijuteria, d'embotits i dels ciris per portar a santa Llúcia, entre les quals una de la parròquia de la Seu i una altra de la Venerable Congregació del Pas de la Bona Mort i Dansa de la Bona Mort. Els preus: dos euros el ciri gran, un i mig el mitjà i mig, el més petit.

Al claustre de la Seu, davant d'una figura de santa Llúcia, com ja es ve fent els darrers anys després de l'incendi que van provocar una combinació de vent i de ciris que es van deixar encesos durant la matinada sense cap control, just demà farà deu anys, s'han fet dues fileres amples amb sorra a sota per posar-hi els ciris, que a mitja tarda ja havien omplert bona part de l'espai. Sobretot, les ofrenes de ciris les han fet persones grans, tot i que també s'ha vist algú més jove seguint aquesta tradició. A la tarda hi han anat l'alcalde Marc Aloy la regidora Núria Masgrau.