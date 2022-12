Althaia controlarà a distància els pacients amb marcapassos

A partir de l’any vinent la Fundació Althaia de Manresa controlarà a distància els pacients amb marcapassos. No caldrà que vagin a l’hospital a fer-se les habituals revisions, sinó que ho podran fer des de casa, sense desplaçaments, i a través d’eines telemàtiques.

Ho ha anunciat aquest dimarts al vespre el cap del servei de Cardiologia d’Althaia, Gabriel Vázquez, durant la xerrada que s’ha celebrat a la FUB per conscienciar sobre les malalties cardiovasculars amb motiu de La Marató de TV3.

A més a més de monitoritzar a distància les persones que porten marcapassos, també es podrà controlar via telemàtica aquelles que participen en el servei de rehabilitació cardíaca. Es tracta de pacients que han patit un infart i que participen en un pla per millorar la seva qualitat de vida i evitar recaigudes.

Xerrada a la FUB

Conscienciar la ciutadania de la importància de la prevenció per evitar patir problemes cardiovasculars, la principal causa de mort als països desenvolupats, ha sigut l’objectiu de la xerrada que han organitzat aquest dimarts Althaia, la FUB-UManresa i Manresa per la Marató. És el principal problema de salut pública i es calcula que el 2019, 18 milions de persones van morir a causa d’una malaltia cardiovascular. No avisa i pot causar una mort sobtada. Per això s’insisteix en la prevenció.

La xerrada s’ha dividit en dues parts. La primera s’ha centrat en la incidència i la prevalença d’aquestes malalties. Hi han participat el cap de Cardiologia d’Althaia, Gabriel Vázquez; la neuròloga Núria Matos, que s’ha referit als ictus, i la cirurgiana vascular, Núria Córdoba, que ha parlat de les malalties arterials.

Tots ells han insistit que es tracta de malalties que, tret de casos genètics, es poden prevenir amb estils de vida saludables, i Vázquez ha insistit especialment en la necessitat d’evitar en senderisme i fer exercici físic. «Si no fem exercici arribem tard. Fer-ne té un impacte brutal i tot són avantatges i beneficis».

En una segona part s’ha parlat de prevenció i la implicació dels pacients en aquest procés. Hi han participat la infermera de Primària Gemma Arnau i l’encarregada del servei de Rehabilitació Cardíaca d’Althaia, Bárbara González. Han destacat el paper que tenen els propis pacients a lhora de controlar factors de risc com el tabaquisme, l’alcohol, el colesterol, la hipertensió o l’esmentat sedentarisme.

Al final de tot també hi ha participat un testimoni, Maribel Torres. L’han operat dos cops per canviar-li una vàlvula del cor. En una de les intervencions, el 2019, va fer un ictus. Ja recuperada ha assegurat que la zona del cervell afectada «devia ser la de la vergonya». Sense gens ni mica ha explicat el seu cas. Ha assegurat que ha passat moments «molt durs», però «faig vida normal. S’intenta, si més no». Ajuda molt, ha comentat «tenir un fera de 7 anys».