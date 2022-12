Gràcies a la col·laboració de Proactiv Entertainment i de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, tothom qui vagi a donar sang o plasma aquest dijous, 15 de desembre, a qualsevol dels punts de donació arreu del territori català podrà emportar-se una entrada per visitar l’espectacle nadalenc Els Llums de Sant Pau-L’Univers de la llum.

Es tracta d'una experiència immersiva pel recinte modernista de Sant Pau amb més de 20 instal·lacions artístiques lluminoses relacionades amb l’univers.

El Banc de Sang de Manresa, amb seu a l'Hospital Sant Joan de Déu, obre els dilluns, els dimecres i els dijous de 9 del matí a 8 del vespre. Amb motiu de les festes, hi haurà una modificació en l’horari d’atenció: el dijous 5 de gener l’horari serà reduït de 9 del matí a 2 del migdia. Es recomana demanar cita prèvia a través d'aquesta web.

Encara queden números lliures a la Llumineta del Donant. Les persones que hi participin entraran en el sorteig d’una panera.

Qui pot donar sang?

De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut sempre que:

Tingui entre 18 i 70 anys.

Pesi 50 quilos o més.

En cas de ser dona, que no estigui embarassada.

Les persones que mai hagin donat sang i que tinguin dubtes de si poden donar-ne, tenen l’opció d’escriure al WhatsApp del Banc de Sang 677 07 17 56, a les xarxes socials @donarsang o bé a atencioaldonant@bst.cat. També poden trucar al 93 557 35 66.

A més, qui hagi anat a l’estranger pot consultar prèviament el web www.donarsang.gencat.cat/viatges per comprovar si hi ha algun impediment per donar sang.