Les persones grans que participen al taller de cant coral “Cançons de tots els temps” visiten aquesta setmana les llars d’infants de Manresa per compartir cançons de Nadal amb els nens i les nenes. Es tracta d’un taller promogut per l’Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria d’Infància, Joventut i Persones Grans, on participen enguany 170 persones majors de 65 anys.

El taller “Cançons de tots els temps” és una activitat gratuïta d’iniciació a la música, adreçada a persones grans, amb l’objectiu de formar i difondre el cant mitjançant el seguiment del calendari festiu. Els continguts proporcionats alternen les cançons tradicionals amb les d’autors, tot mantenint un repertori adaptat a les festes tradicionals de l’any. Un cop flexibilitzades les restriccions per la Covid-19, s’han reprès algunes de les mostres del taller davant de públic. En aquestes festes nadalenques s’ha prioritzat el retrobament entre generacions i aquesta setmana els participants del taller comparteixen nadales amb els nens i les nenes de les llars d’infants La Lluna, L’Estel, Petit príncep, Bressolvent, la Llum i L’Espurna. D’altra banda, també s’oferiran mostres del repertori nadalenc del taller en altres espais de la ciutat, en concerts oberts a tot el públic: Convent de les Caputxines, dissabte 17 de desembre a les 11h.

Casal Cívic Pare Ignasi Puig (Xup), dimecres 21 de desembre a les 17h.

Casal de Persones Grans La Nostra Llar, dijous 22 de desembre a les 17.30h.

Casal Cívic de la Font dels Capellans, dimarts 27 de desembre a les 18.30h.

Església de Sant Pere Apòstol, diumenge 8 de gener a les 12h. L’Ajuntament de Manresa promou aquesta activitat en conveni amb deu associacions de veïns de la ciutat, que es desenvolupen setmanalment de forma descentralitzada als barris de la Mion, Valldaura, la Font dels Capellans, el Xup, Carretera Santpedor, la Balconada, Pujada Roja, Plaça Catalunya, Vic-Remei i Escodines. L’activitat té lloc durant el curs i té inscripció oberta a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, trucant al 010 o bé a través del web municipal.