L’Ajuntament de Manresa oferirà durant el període no lectiu i nadalenc dos casals de Nadal per a infants de 3 a 12 anys i un casal de Nadal per a joves de 12 a 15 anys, adreçats a persones empadronades a Manresa.

La iniciativa -que es durà a terme a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig- i de manera transversal en col·laboració amb Manresa Jove, compta amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa ‘Temps per Cures’, finançat pel Pla Corresponsables del Ministeri d’Igualtat. Casal de Nadal “Temps x Viure” Es durà a terme al Casal de les Escodines i a l’Espai Jove Joan Amades. S'oferiran tres torns diferents per casal en horari de 9 a 14 h i es podrà sol·licitar un torn de casal per família. Torn 1: 22 i 23 de desembre 2022

Torn 2: del 27 al 30 de desembre 2022

Torn 3: del 2 al 5 de gener de 2023 Casal de Nadal Jove a La Kampana S’oferirà un torn del 27 al 30 de desembre 2022 en horari de 9 a 14 h. L’organització de les activitats als Casals anirà a càrrec d’El Taller del Bosc, oferint diversos tallers d’arts plàstiques sostenibles amb temàtica nadalenca. 🌟 #Manresa ofereix tres Casals de Nadal per a totes les famílies aquestes festes #TempsXViure



👧 Casal per a infants de 3 a 12 anys en dos espais 👉 Escodines i Espai Jove Joan Amades



🙋 Casal a La Kampana per a joves de 12 a 15 anys



ℹ️ https://t.co/gFyR4vWlqr pic.twitter.com/UqdUB9a9ux — Ajuntament Manresa (@ajmanresa) 14 de diciembre de 2022 Les inscripcions als Casals es podran realitzar entrant a la web www.manresa.cat/dona fins a exhaurir les places. S’ofereixen 30 places per torn, i 20 places per al Casal de Nadal de Joves. Les adreces: Casal de les Escodines (carrer Sant Bartomeu, 50-52)

Espai Joan Amades (carrer Sant Blai, 14)

Casal de joves de La Kampana (Cantonada amb plaça Icària, carrer d'Ignasi Balcells, 4)