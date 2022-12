L'Associació de Veïns de la Carretera Santpedor i el Pla de Desenvolupament Comunitari de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, amb la col·laboració del Parc de la Sèquia, inicien un seguit d’activitats per celebrar el Nadal amb la família. Demà, dia 16 de desembre, se celebrarà la tradicional torronada al local de l’entitat. A banda, s’han volgut dur a terme altres activitats més familiars. El dissabte 17, a partir de les 11 del matí, a Can Font, hi haurà un seguit de tallers de Nadal per a la quitxalla; per exemple, per decorar un bastó per fer cagar el Tió. També, els dies 2 i 3 de gener, el Patge Reial visitarà Can Font i rebrà a les nenes i als nens dins de la cisterna de la Casa de l’Aigua, un lloc molt desconegut per a la ciutadania.

D’altra banda, des de demà divendres i fins al 23 de desembre, el Pare Nadal passejarà pels carrers del barri i els comerços, tot saludant i repartint caramels.