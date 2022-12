L’Ajuntament de Manresa ha iniciat una campanya informativa per facilitar que les persones estrangeres empadronades a la ciutat puguin exercir el seu dret a vot a les pròximes eleccions municipals, que se celebraran el 28 de maig de 2023. Hi podran votar les persones de països de la Unió Europea i les persones de països amb qui l’Estat espanyol té signats acords de reciprocitat: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, l'Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, el Perú, el Regne Unit i Trinitat i Tobago. Per poder votar, cal que s’inscriguin al Cens d’Estrangers Residents a Espanya (CERE) abans del 15 de gener (fins al 30 en el cas de les persones de la UE).

Així ho ha explicat aquest matí en roda de premsa el regidor de Nova Ciutadania i Cooperació, Jamaa MBarki El Bachir, que ha remarcat que amb la campanya es vol reforçar la informació perquè tot aquell que ho vulgui pugui exercir el seu dret a vot, subratllant la importància del que representa poder-ho fer: «Votar significa exercir la nostra ciutadania de manera completa i efectiva; i és comprometre’s en la defensa del model de ciutat i de país que volem».

El regidor ha detallat que l’Ajuntament de Manresa enviarà cartes a les entitats de Nova Ciutadania de la ciutat, per tal que reprodueixin la informació als ciutadans dels països amb dret a vot. Aquesta comunicació complementarà i reforçarà les que ja es fan des de l’Oficina del Cens, «amb la voluntat de fer arribar tota la informació necessària a la població». També ha dit que s’incorporarà un apartat a la web municipal amb tota la informació i que se’n farà difusió a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials.

A Manresa hi ha 1.879 ciutadans de la Unió Europea empadronats i 1.357 ciutadans de països amb acords de reciprocitat. Sumen un total de 3.236 persones, que representen el 21,3% del total d’estrangers empadronats a Manresa. Dels ciutadans d’origen europeu, el col·lectiu romanès és el més nombrós (amb 1.126 persones), seguit de l’italià (249) i del polonès (167). Pel que fa als ciutadans de països amb acords, el col·lectiu més nombrós és el colombià (616), seguit de l’equatorià (221) i el peruà (198).

Els requisits necessaris

Per poder votar, cal que totes aquestes persones compleixin una sèrie de requisits: ser major d’edat i no estar privat del dret a sufragi actiu, estar inscrit al padró municipal i estar en possessió de l’autorització de residència a l’Estat. A més a més, els ciutadans de països amb convenis, caldrà que hagin residit legalment a l’Estat el temps exigit en el corresponent acord (tres anys el dia de la votació per a les persones de Noruega, tres anys en el moment de la sol·licitud per a les persones del Regne Unit i cinc anys en el moment de la sol·licitud per a la resta de països). Per qualsevol dubte i per fer el tràmit, les persones interessades es poden dirigir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Manresa, ubicada a la plaça Major, sense necessitat de d isposar de cita prèvia.