La comunitat gitana de Manresa celebra el Nadal

La comunitat gitana de Manresa organitza per dimecres que ve, a les 5 de la tarda, un acte obert a tothom per explicar i fer sentir com viu el Nadal.

Aaron Giménez Cortés, gitano manresà i sociòleg per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat que conjuntament amb l'Associació Unió Gitana de Manresa i l'Ajuntament se celebrarà l'esdeveniment al Centre Cívic de La Font dels Capellans.

El "Nadal Gitano" pretén apropar la cultura gitana a tota la ciutadania manresana.

Comptarà amb una petita xerrada sobre història i cultura del poble gitano, una cantada de nadales a càrrec del cantant Joan Clota "El Nen", bastant conegut dins la comunitat gitana, i acabarà amb un berenar de germanor entre tots els i les assistents.

Origen i celebracions

Aaron Giménez farà una breu presentació del poble gitano parlant del seu origen, arribada a Catalunya i celebració del Nadal.

Giménez explica que tot i que a la taula d’una família gitana-catalana hi ha menjars típics d’aquests dies com el rostit, l’escudella o els canelons, i que les cançons que es canten són celebrant el naixement del nen Jesús, com a la majoria de les llars catalanes, "els gitanos i gitanes tenim una manera molt personal i particular de celebrar el Nadal que es distingeix sobretot en la manera de cantar i transmetre alegria i celebració en aquests dies tant assenyalats".

Segons explica, és indubtable que el flamenc no es pot entendre sense el poble gitano ni el poble gitano no es pot entendre sense el flamenc. Aquest ha estat l’estil musical mitjançant el qual el poble gitano ha manifestat les seves alegries i les seves penes. "I, com no podia ser diferent, les nadales que es canten a les cases dels gitanos i gitanes es canten amb l’ànima i amb un gust a flamenc i gitano únic i irrepetible".