Treballadors de la neteja a Manresa denuncien que «s’ha començat la casa per la teulada»

El comitè d’empresa de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) Medi Ambient ha mostrat la seva preocupació pel fet que en el canvi de model de neteja de Manresa s’hagi començat «la casa per la teulada».

El president del comitè, Àngel Segarra (CCOO), i Santi Valdés, en nom d’UGT, han assegurat no entendre les «presses» de l’Ajuntament per introduir canvis, encara que no es donin les condicions per implementar-los.

Consideren de pura lògica que primer cal disposar de la maquinària per realitzar les tasques i, després, posar en pràctica les modificacions.

Des del seu punt de vista, si no s’actua així es posa de manifest «la diferència que hi ha entre la teoria i la pràctica».

Per exemple, lamenten que les pròrrogues que s’han anat aplicant a la concessió de la neteja i recollida de brossa de la ciutat hagin agreujat la situació d’obsolescència de molta de la maquinària necessària. En teoria les pròrrogues no haurien de tenir conseqüències, però a la pràctica no ha estat així.

Un altre front obert és que l’Ajuntament hagi retirat a Ampans la recollida de la selectiva d’envasos, vidre, paper i cartró abans que Fomento disposi dels nous vehicles per executar-la, tal i com s’havia previst en la nova concessió.

El resultat, segons el comitè, és que empresa i treballadors s’han trobat fent una feina en condicions diferents a les previstes inicialment en el contracte.

Això vol dir que no disposaven dels «mitjans adequats» i ha estat necessari «llogar i adaptar maquinària» el que ha suposat «fer un pas enrere per agafar impuls » en la millora desitjada del servei.

Desbordaments de contenidors

Regio7 va posar de manifest en l’edició de dijous la gran quantitat de desbordaments de contenidors d’envasos i de paper i cartró que s’observaven.

Un cop en mans de FCC la recollida de tots els contenidors, des de l’1 de desembre, s’han trobat que «hi ha contenidors de paper i cartró que no es poden buidar», perquè no es poden aixecar, a causa del mal estat de la base, o per problemes en el mecanisme per obrir-los.

Una solució seria retirar el contenidor i substituir-lo per un altre en bon estat, «però Fomento no té d’aquests contenidors per fer el recanvi». Situacions com aquestes són les que fa que afirmin que «no calia actuar amb aquesta precipitació».

La seva temença és que els ciutadans tendeixin a atribuir els problemes que puguin sorgir als treballadors de Fomento quan si es conegués com està anant el procés quedaria ben clar que «és a causa de la manca de vehicles o contenidors i no pas a la feina del personal». I reiteren que continuaran vetllant pel respecte a les condicions de treball.