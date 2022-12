Més nou que mai. Així ha quedat el Pont Nou de Manresa, un dels pocs ponts medievals d’estil gòtic que es conserven a Catalunya, un cop han acabat les obres de restauració i reforç estructural. Actualment connecta la carretera de Cardona amb el cementiri i la zona esportiva del Congost. El segle XIV, quan es va construir, formava part del camí ral entre Manresa i Lleida.

Han hagut de passar 7 anys perquè torni a lluir amb tota la seva esplendor. El 2015 es van fer els primers treballs per frenar la seva degradació. Van acabar un any més tard. No ha sigut fins ara que s’hi ha dut a terme la darrera de les obres pendents.

Els treballs, a càrrec de l’empresa Recob especialitzada en obres en elements patrimonials, han consistir en resoldre patologies que hi havia a les parets i arcs del pont. Hi havia pèrdua de material de morter que rejunta les pedres, el que causava despreniment dels carreus, esquerdes i fissures. També hi havia problemes a causa de la cessió del terreny, nius d’ocells, creixement de vegetació, fongs i filtracions d’aigua.

El que s’ha fet és una «consolidació estructural», segons ha explicat aquest divendres la tècnica restauradora Chantal Bruach. Juntament amb l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López; l’arquitecte director de l’obra, Josep Sández, i responsables de l’empresa, han presentat les millores.

El primer que s’hi va fer va ser netejar i sanejar tots les parets del pont d’elements que «havien desgastat tot el que era el relligat de les pedres i que suposava un risc, fins i tot per l’estabilitat del mateix pont», ha explicat López.

Posteriorment es va prendre una mostra del morter de calç original que hi havia per ajuntar les pedres, fet amb sorra, pigments naturals i grava, i es va reproduir per tornar a ajuntar les pedres tal i com s’havia fet originàriament.

Durant els treballs s’han eliminat materials constructius no originals i també s’han fet tractaments químics per protegir les pedres i reduir el creixement de plantes i fongs a les parets.

Els treballs han costat 275.000 euros. Prop de 100.000 els ha aportat del departament de Cultura de la Generalitat, i la resta provenen dels fons europeus Next Generation.

Pont medieval

El Pont Nou es va construir entre el 1318 i el 1323. És obra de Berenguer de Montagut, arquitecte de l’antiga església del Carme, la Seu de Manresa i també de Santa Maria del Mar de Barcelona. Formava part del camí ral de Manresa cap a Cervera i Lleida, i era una cruïlla de camins de Berga, Solsona, Cervera i Martorell.

«És un element medieval de primer ordre», ha destacat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Ha assegurat que la iniciaiva forma part de la voluntat del govern i l’Ajuntament de «posar al dia aquest magnífic parc del Cardener», Ha recordat que temps enrere tot eren horts i en canvi ara un espai públic i bosc de ribera. Es tracta d’un projecte que no només posa en valor aquest patrimoni no només arquitectònic sinó també el patrimoni natural».

El juny del 2001 es va tancar el pont al trànsit rodat a causa dels problemes estructurals que patia. El 2015, Generalitat i Diputació, van aportar 600.000 euros per reforçar l’estructura de les pilastres del pont que hi ha sobre el riu, la nova pavimentació i la il·luminació. Va quedar pendent la darrera fase, la que s’ha acabat ara.